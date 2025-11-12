Mulți șoferi români care dețin două autoturisme sunt nevoiți să achite mai mult pentru polițele RCA, însă nu este vorba despre o nouă taxă, ci despre o consecință directă a sistemului Bonus–Malus, reglementat prin Norma ASF nr. 20/2017.

Acest mecanism, menit să recompenseze comportamentul preventiv la volan, tratează fiecare vehicul ca entitate separată, ceea ce înseamnă că reducerile acumulate pentru prima mașină nu se aplică automat și celei de-a doua.

Când un șofer cumpără un nou autoturism, fără a-l vinde pe cel vechi, bonusul RCA nu se transferă. Astfel, pentru a doua poliță, sistemul pornește din clasa B0, adică fără nicio reducere bazată pe istoricul favorabil de conducere.

În consecință, șoferii pot constata că, pentru al doilea vehicul, valoarea poliței RCA este mai ridicată, chiar dacă nu au avut accidente sau abateri.

Potrivit specialiștilor ASF, regulile actuale au rolul de a menține stabilitatea financiară a pieței. Reprezentanții instituției au subliniat că dacă același bonus ar fi aplicat simultan la mai multe mașini ale aceluiași proprietar, veniturile din primele de asigurare s-ar diminua semnificativ, afectând sustenabilitatea companiilor de asigurări.

În prezent, transferul bonusului se poate face doar după vânzarea sau radierea vehiculului vechi, iar până atunci, noul autoturism va fi asigurat fără reducere.

În ciuda percepției multor conducători auto care consideră situația o „taxă” suplimentară, nu a fost introdus niciun impozit nou. Diferențele de cost sunt rezultatul aplicării regulilor deja existente, conform cărora fiecare mașină are propria clasă Bonus–Malus. Astfel, șoferii cu două vehicule trebuie să plătească două polițe distincte, iar doar una beneficiază de reducerea acumulată.

Pe lângă aceste clarificări, pe piața RCA se analizează și alte modificări legislative. Guvernul a transmis Parlamentului un proiect de lege care vizează modificarea legislației privind Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), prin eliminarea plafonului de 500.000 de lei pentru despăgubirile RCA.

Noua propunere urmărește alinierea la Directiva (UE) 2021/2118, ce impune un prag minim garantat de 6,45 milioane de euro pentru vătămări corporale și 1,3 milioane de euro pentru daune materiale.

FGA a precizat că aceste reguli se vor aplica exclusiv contractelor RCA aflate în derulare în momentul intrării în vigoare a noii legi și doar în cazurile de faliment apărute ulterior.

Persoanele afectate de falimente anterioare vor rămâne sub incidența vechilor plafoane, până la finalizarea procedurilor.

Vezi aici toate detaliile.