Guvernul României a adoptat anul trecut un proiect de lege care modifică legislația privind Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), vizând o schimbare semnificativă: eliminarea plafonului de 500.000 de lei pentru despăgubirile aferente polițelor RCA.

Prin acest act normativ, autoritățile urmăresc alinierea legislației naționale la Directiva (UE) 2021/2118, care stabilește noile standarde europene pentru asigurarea de răspundere civilă auto.

Conform directivei, fiecare stat membru este obligat să asigure o sumă minimă garantată de 6,45 milioane de euro pentru vătămări corporale produse într-un accident, indiferent de numărul persoanelor implicate, și 1,3 milioane de euro pentru daune materiale.

Fondul de Garantare a Asiguraților a precizat că noua măsură se va aplica exclusiv contractelor RCA și doar pentru procedurile de faliment deschise după intrarea în vigoare a modificărilor legislative. Aceasta înseamnă că persoanele afectate de falimentele anterioare vor rămâne în continuare sub incidența vechiului plafon de despăgubire.

O altă noutate adusă de proiect este introducerea unei prioritizări în analiza cererilor de despăgubire. În locul sistemului actual, bazat pe ordinea cronologică a solicitărilor, FGA va evalua cu prioritate cazurile grave sau urgente.

Printre acestea se numără:

cererile formulate de copiii minori sau studenții de până la 26 de ani ai persoanelor decedate în accidente rutiere;

cazurile în care victimele și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă;

cererile bazate pe hotărâri judecătorești prin care asigurătorul aflat în faliment este obligat la plata unor rente lunare;

solicitările privind restituirea primelor de asigurare.

Toate cererile vor fi analizate de o comisie specială care va decide aprobarea sau respingerea sumelor propuse la plată, iar după validarea listelor se vor efectua plățile către creditori.

FGA, reglementat prin Legea nr. 213/2015, are rolul de a asigura plata creanțelor rezultate din contractele de asigurare, în cazul în care un asigurător intră în insolvență. Fondul este alimentat prin contribuțiile companiilor de asigurări și are scopul de a proteja interesele asiguraților, menținând stabilitatea și încrederea în piața asigurărilor din România.

Eliminarea plafonului de despăgubire în cazul RCA reprezintă, așadar, o măsură de modernizare a sistemului de protecție a consumatorilor, aliniind România la cerințele europene și oferind o plasă de siguranță mai solidă pentru victimele accidentelor rutiere.