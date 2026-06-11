Unde trebuie să ceară despăgubiri șoferii loviți de mașini asigurate la DallBogg. ASF explică procedura

Situația asigurătorului bulgar DallBogg creează în continuare incertitudine pentru mii de șoferi din România. După retragerea autorizației de funcționare a companiei de către autoritatea de supraveghere din Bulgaria, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a explicat ce trebuie să facă atât deținătorii de polițe RCA DallBogg, cât și persoanele implicate în accidente cu vehicule asigurate la această companie.

Potrivit informațiilor transmise de ASF, în România mai există aproximativ 16.000 de autovehicule cu polițe RCA emise de DallBogg care sunt încă în vigoare. Deși autoritatea bulgară de supraveghere financiară a retras licența companiei, contractele de asigurare nu încetează automat, transmite HotNews.

ASF precizează că polițele rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate sau până la momentul în care o instanță competentă din Bulgaria va decide deschiderea procedurii de insolvență împotriva asigurătorului.

Șoferii care doresc să renunțe la polița RCA înainte de expirare pot solicita denunțarea contractului și restituirea părții de primă aferente perioadei rămase neutilizate. Cererea trebuie adresată direct companiei DallBogg, iar ASF atrage atenția că proprietarii vehiculelor trebuie să încheie o nouă poliță RCA înainte sau cel târziu simultan cu încetarea celei existente, deoarece asigurarea de răspundere civilă auto este obligatorie.

ASF a clarificat că persoanele prejudiciate într-un accident provocat de un vehicul asigurat la DallBogg trebuie să se adreseze direct companiei bulgare pentru deschiderea și soluționarea dosarului de daună.

Procedura începe prin obținerea documentului de constatare a accidentului, care poate fi procesul-verbal întocmit de Poliție sau formularul de constatare amiabilă. Ulterior, persoana păgubită trebuie să notifice dauna către DallBogg și să transmită toate documentele necesare pentru instrumentarea dosarului.

ASF recomandă păstrarea tuturor dovezilor privind transmiterea documentelor, a corespondenței purtate cu asigurătorul și a numărului de înregistrare al dosarului.

Există o singură excepție importantă. Dacă șoferul păgubit are inclusă în polița sa RCA clauza de decontare directă și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, acesta poate deschide dosarul la propriul asigurător, care va recupera ulterior suma de la compania responsabilă.

ASF și Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) au precizat că, în această etapă, păgubiții nu se pot adresa FGA pentru plata despăgubirilor. Acest lucru va fi posibil doar dacă o instanță din Bulgaria va decide deschiderea procedurii de faliment sau lichidare a DallBogg.

FGA explică faptul că retragerea autorizației și falimentul reprezintă două etape juridice distincte. Până la pronunțarea unei hotărâri privind insolvența, responsabilitatea pentru gestionarea și plata daunelor rămâne în sarcina DallBogg.

După declanșarea procedurii de faliment, Fondul de Garantare a Asiguraților din România va putea procesa și plăti cererile în numele schemei de garantare din Bulgaria, conform regulilor europene aplicabile asigurărilor RCA.

Autoritatea a mai precizat că păgubiții nu se mai pot adresa companiei DioDea Management SRL, reprezentantul DallBogg din România, pentru deschiderea sau gestionarea dosarelor de daună. Toate solicitările trebuie transmise direct către DallBogg, folosind datele de contact comunicate de asigurătorul bulgar.

În același timp, ASF recomandă tuturor persoanelor implicate în accidente cu vehicule asigurate la DallBogg să păstreze toate documentele relevante, inclusiv procesele-verbale, formularele de constatare amiabilă, fotografiile, devizele și facturile de reparații, pentru a putea susține eventualele cereri de despăgubire.