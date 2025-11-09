De la începutul lunii martie, orice cetățean român poate solicita eliberarea cărții electronice de identitate (CEI) pentru a înlocui vechiul buletin. Totuși, această facilitate nu este încă disponibilă pentru românii care trăiesc în străinătate și nu mai au domiciliul în România, deși modificările legislative din acest an ar fi trebuit să le permită accesul la document, scrie avocatnet.ro.

Chestorul de poliție Aurel-Cătălin Giulescu, șeful Direcției pentru Evidența Persoanelor, a explicat că în prezent CEI poate fi emis doar pentru cei cu domiciliu în România. Obstacolul nu este unul legislativ, ci tehnic: infrastructura necesară pentru ca persoanele fără domiciliu în țară să poată obține documentul nu este încă complet funcțională. Oficialul estimează că aceste probleme vor fi depășite în prima parte a anului viitor.

Pentru cei care locuiesc în străinătate, mențiunea din CEI va fi simplă: „fără domiciliu în România”. Aceasta nu va conține adresa de reședință din țara de rezidență, astfel că, pentru orice situație oficială care implică dovada domiciliului, va fi necesar un document emis de autoritățile locale.

„Chiar dacă avem cadrul normativ necesar, dezvoltările tehnice aferente implementării pentru această categorie de cetățeni nu au putut ține pasul cu ceea ce noi ne dorim, iar domniile lor au nevoie. Mai mult, trebuie să ne conformăm celor două hotărâri judecătorești care consfințesc acest drept al cetățenilor. Prin urmare, noi sperăm că vom reuși să depășim impedimentele de natură tehnică undeva în prima parte a anului viitor. Până atunci, din păcate, cei care au domiciliază în străinătate sau cei care intenționează să facă acest pas nu au altă variantă, decât să aștepte”.

Giulescu a mai precizat că sistemul CEI se integrează cu HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care va permite deschiderea automată a unui cont pentru fiecare deținător de CEI. Prin acest cont se va realiza comunicarea ulterioară cu autoritățile, iar pe viitor și alte instituții publice vor putea utiliza acest mecanism.

„Se pune la punct modul de interacțiune a bazei de date ce deservește CEI cu HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Aceasta, pentru că persoanelor cărora li se eliberează CEI li se deschide automat un cont pe acest HUB, pentru că orice interacțiune ori comunicare ulterioară dintre MAI și cetățean se va face prin intermediul acestui cont. Lucrurile nu sunt simple, pentru că este de așteptat ca, pe viitor, și alte autorități publice să adere la acest mecanism”.

Potrivit sursei anterior citate, în ultima săptămână a lunii octombrie, prima carte electronică de identitate a fost realizată în laborator, ceea ce arată că infrastructura informatică este aproape pregătită pentru a prelua cereri la nivel național și, ulterior, de la misiunile diplomatice ale României. Astfel, românii din străinătate ar putea solicita CEI în primul semestru al anului viitor.

Pentru eliberarea documentului, cetățenii trebuie să prezinte un pașaport valabil sau alte documente oficiale care să ateste reședința în străinătate, traduse și legalizate, și să dețină un cont validat în Platforma HUB a MAI. Cererile pentru primul act de identitate la 14 ani sau pentru CEI vor putea fi depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare odată ce sistemul va fi complet funcțional.