Deși noua carte electronică de identitate conține toate datele esențiale ale titularului, inclusiv adresa de domiciliu, în multe locuri funcționarii nu o pot accesa, pentru că nu au cititoare compatibile.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că fiecare instituție are obligația legală să își procure aceste echipamente. Cătălin-Aurel Giulescu, directorul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, a explicat că furnizorii de servicii, indiferent dacă sunt din zona publică sau privată, trebuie să-și modifice procedurile și să își achiziționeze cititoare pentru cartea electronică de identitate.

El a adăugat că, dacă aceste achiziții sunt considerate prea costisitoare, instituțiile pot folosi serviciul de interoperabilitate pus la dispoziție de MAI.

„Furnizorii de servicii, nu contează că sunt din zona privată sau din zonă publică, trebuie să-și modifice procedurile. În măsura în care sarcina de a-și achiziționa cititoare pentru cartea electronică de identitate este prea grea, le putem furniza și serviciul de interoperabilitate, pe care noi deja îl expunem și în ultimă instanță pot să apeleze la cetățean”, a declarat Cătălin-Aurel Giulescu, directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

În lipsa cititoarelor, mulți cetățeni sunt nevoiți să prezinte adeverințe care să ateste adresa de domiciliu, deși această informație există deja în format digital pe noul tip de act.

Pentru a simplifica procesul și a evita deplasările inutile, Ministerul Afacerilor Interne a lansat aplicația gratuită RoCEIReader, disponibilă pe Android și iOS. Aceasta permite citirea datelor de pe noile buletine direct de pe telefonul mobil, prin tehnologia NFC.

MAI a precizat că, începând din 29 septembrie 2025, aplicația poate fi folosită de cetățeni, dar și de instituții publice sau private, pentru verificarea rapidă a informațiilor, inclusiv a adresei de domiciliu stocate în cipul cărții electronice.

Autoritățile afirmă că noul instrument digital va accelera procesarea cererilor și va reduce necesitatea utilizării documentelor tipărite.

Proiectul cărții electronice de identitate a fost lansat treptat: în martie 2025 la Cluj, în aprilie la București, iar din august în întreaga țară. Până în prezent, au fost emise peste 780.000 de buletine cu cip, dintr-un total de aproximativ 795.000 de cereri preluate.

Cererea rămâne ridicată. Doar într-o săptămână din luna octombrie au fost depuse peste 37.000 de cereri, cele mai multe provenind din București, Timișoara și Iași.

Pentru a face față numărului mare de solicitări, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, începând de luna viitoare, vor fi disponibile și ghișee mobile care vor putea fi solicitate inclusiv de companii sau instituții publice.