Conform informațiilor transmise de ISU Tulcea, autoritățile au emis în jurul orei 01:10 un mesaj RO-Alert pentru nordul județului, avertizând locuitorii cu privire la potențiala cădere a unor obiecte din spațiu, pe fondul conflictului militar din Ucraina.

”În cursul acestei nopţi, în jurul orei 01:10, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Delta» al judeţului Tulcea a transmis un mesaj de avertizare RO-Alert, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, ca urmare a conflictului armat dintre Ucraina şi Federaţia Rusă”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Tulcea.

Mesajul a avut un caracter preventiv și a fost emis cu scopul de a informa și proteja populația. Autoritățile au recomandat cetățenilor să urmeze indicațiile transmise prin RO-Alert și să se adăpostească dacă situația o impune, iar în caz de urgență, să solicite sprijin apelând numărul unic 112.

Ministerul Apărării a transmis că, pe malul ucrainean, au fost raportate aproximativ 10 explozii, însă nu a fost detectată nicio intruziune a dronelor în spațiul aerian al României. Totodată, oficialii MApN au precizat că exista o „aprobarea prealabilă pentru angajarea țintelor aeriene în cazul în care acestea ar fi pătruns în spațiul național”.

”Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, în noaptea de marţi spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federaţia Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naţionale au detectat din timp un grup de ţinte aeriene care se deplasau spre zona braţului Chilia şi a Deltei Dunării”, au transmis, miercuri, oficialii Ministerului Apărării.

Potrivit procedurilor, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat în jurul orei 00:50 pentru a evalua situația.

”Au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, în zona localităţilor Ismail şi Chilia, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian al României”, au precizat oficialii MApN.

Comandantul misiunii avea aprobarea de a angaja țintele aeriene dacă acestea ar fi pătruns în spațiul național și ar fi amenințat securitatea cetățenilor. În jurul orei 02:35, două aeronave germane Eurofighter Typhoon au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru misiuni de Poliție Aeriană Întărită.

Alertarea populației din nordul județului Tulcea a fost ridicată în jurul orei 03:00, iar aeronavele s-au întors în siguranță până în jurul orei 03:50. Ministerul Apărării a anunțat că miercuri, 22 octombrie, o echipă a MApN, MAI și SRI va cerceta zona românească de pe malul Dunării, lângă localitățile ucrainene atacate, pentru evaluarea situației.

”Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional. Ministerul Apărării Naţionale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securităţii naţionale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situaţii similare”, a mai transmis Ministerul Apărării.

ISU Tulcea a precizat că teritoriul României nu a fost vizat de atacuri, iar mesajul RO-Alert a fost emis strict în scop preventiv, conform procedurilor naționale. Pe durata celor aproximativ 90 de minute în care alerta a fost activă, la numărul 112 a fost înregistrat un singur apel, prin care s-au solicitat informații suplimentare despre natura avertizării.

”Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel naţional. Pe durata transmiterii mesajului RO-ALERT, care s-a desfăşurat pe o perioadă de aproximativ 90 de minute, la numărul 112 a fost înregistrat un singur apel, prin care au fost solicitate informaţii suplimentare privind natura avertizării”, a mai transmis sursa citată.

Sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență, conform prevederilor legale.

Sistemul RO-ALERT este folosit în situații majore în care viața și sănătatea cetățenilor sunt puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundații amenințătoare, atac terorist sau alte situații care amenință grav comunitățile.

Sistemul RO-ALERT este implementat pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale, ca urmare a Ordonanței de urgență nr. 72 din 5 octombrie 2017.