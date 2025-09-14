Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat duminică că piloţii F-16 care au interceptat sâmbătă o dronă rusească în spaţiul aerian naţional au avut aprobarea de a o doborî, însă au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu tragă. „E o decizie de profesionalism şi responsabilitate”, a subliniat oficialul.

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a explicat că a discutat personal cu echipajele implicate în operaţiunea de sâmbătă seară, inclusiv cu pilotul care a condus formaţia de F-16 ridicate de la sol din Baza 86 Aeriană Feteşti.

„Azi am analizat raportul complet al misiunii de aseară şi am discutat cu colegii implicaţi, chiar şi cu pilotul care a condus formaţia de F-16. Piloţii au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism şi responsabilitate”, a transmis ministrul pe Facebook.

Moşteanu a mai precizat că, pentru a elimina „fake-news-urile” legate de procedură, a semnat pe 4 iulie ordinul prin care aprobarea doborârii dronelor intrate ilegal în spaţiul naţional este dată de comandantul militar al operaţiunii.

„România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei şi rămâne în coordonare permanentă cu aliaţii NATO. Armata Română îşi va continua planurile de pregătire şi de înzestrare, iar iniţiativa Eastern Sentry anunţată vineri de Secretarul General NATO, Mark Rutte, va duce la creşterea capacităţilor de apărare şi descurajare pe flancul estic.”

Potrivit MApN, două aeronave F-16 au decolat sâmbătă la ora 18.05 pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, în contextul atacurilor ruseşti asupra infrastructurii de la Dunăre. Forţele Aeriene au interceptat atunci o dronă rusească pătrunsă în spaţiul naţional. ISU Tulcea a emis două mesaje RO-Alert privind posibila cădere de fragmente, populaţia fiind îndemnată să ia măsuri de protecţie.

Conform articolului 21 din Legea nr. 73 privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional, aeronavele fără pilot care trec ilegal frontiera României pot fi neutralizate, preluate sau distruse, după evaluarea circumstanţelor şi cu prioritatea protejării vieţii civile. Articolul 22 prevede atât măsuri noncinetice (detectare, preluare control, dezactivare comunicaţii), cât şi cinetice (imobilizare sau distrugere).