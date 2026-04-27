Extinderea regimului de roaming marchează un pas concret prin care Uniunea Europeană reduce costurile de comunicare pentru cetățeni în timpul deplasărilor. Românii vor putea apela, trimite mesaje și utiliza internetul mobil fără taxe suplimentare în mai multe state din afara UE.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Ucraina și Republica Moldova vor fi incluse în acest sistem, alăturându-se Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului, unde condițiile sunt deja similare celor din interiorul Uniunii Europene.

În același timp, instituțiile europene negociază extinderea acordului de roaming către statele din Balcanii de Vest. Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia sunt pe lista țărilor vizate.

Această măsură urmărește extinderea principiului „roaming ca acasă” pentru cetățenii europeni care călătoresc în afara granițelor UE.

Sistemul de roaming din Uniunea Europeană este activat automat atunci când utilizatorii călătoresc și folosesc telefonul în alte state incluse în acord.

„„Roaming ca acasă” este activat automat ori de câte ori călătoriți și utilizați telefonul în oricare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în Islanda, Liechtenstein și Norvegia. După ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, acest regim nu se mai aplică atunci când călătoriți în Regatul Unit, însă unii operatori au ales să mențină beneficiile. Este recomandat să verificați cu operatorul înainte de a călători în Regatul Unit”, potrivit reglementărilor europene.

Începând cu 1 iulie 2022, cadrul legislativ a fost extins și îmbunătățit pentru a oferi o experiență mai bună utilizatorilor.

„De la 1 iulie 2022, regimul „roaming ca acasă” a fost extins și îmbunătățit, incluzând beneficii suplimentare pentru o experiență mai bună în timpul călătoriilor în Uniunea Europeană, cu o conectivitate mai bună, mai multe informații și o utilizare mai facilă”, conform sursei citate.

Regulile privind roamingul impun ca utilizatorii să beneficieze de servicii similare cu cele din țara de origine, inclusiv în ceea ce privește viteza și accesul la tehnologii precum 5G.

„„Roaming ca acasă” înseamnă că trebuie să puteți utiliza serviciile mobile în același mod ca în țara de origine. Aceasta include și calitatea serviciilor, precum viteza sau accesul la 5G, dacă beneficiați de 5G acasă”, se arată în document.

Totuși, diferențele de infrastructură pot influența experiența utilizatorilor în anumite situații.

„În unele cazuri, nu este posibil să se ofere aceeași calitate, deoarece rețeaua disponibilă poate să nu fie la fel de performantă ca cea utilizată în mod obișnuit acasă. Operatorul trebuie însă să depună toate eforturile pentru a oferi o calitate comparabilă, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic”, potrivit reglementărilor.

Operatorii sunt obligați să informeze utilizatorii despre eventualele diferențe între serviciile din țară și cele din roaming, informațiile fiind incluse în contracte și pe site-urile oficiale.

Extinderea roamingului este însoțită de măsuri clare privind siguranța și transparența utilizării serviciilor mobile.

„Accesul rapid la serviciile de urgență este esențial pentru salvarea de vieți. Până în iunie 2023, utilizatorii trebuie să primească automat un mesaj atunci când călătoresc în străinătate, care să le reamintească de numărul 112 și să ofere informații despre metode alternative de contactare a serviciilor de urgență”, conform documentului.

De asemenea, utilizatorii sunt avertizați atunci când telefonul se conectează la rețele non-terestre, precum cele prin satelit, utilizate în avioane sau pe nave.

„Dacă telefonul mobil se conectează la o rețea non-terestră, utilizatorul trebuie să primească un mesaj automat de avertizare, pentru a evita costurile neprevăzute”, se precizează.

Operatorii trimit notificări și atunci când utilizatorii se apropie de limitele de consum sau de pragurile de costuri suplimentare.

„Operatorul trebuie să notifice utilizatorul înainte de atingerea limitei de utilizare, în special în cazul abonamentelor cu trafic nelimitat sau costuri reduse”, potrivit reglementărilor.

Regimul de roaming include reguli de utilizare rezonabilă pentru a preveni utilizarea abuzivă și pentru a menține echilibrul tarifar.

„În cazul datelor mobile, dacă aveți trafic nelimitat sau un preț foarte scăzut per GB, operatorul poate aplica o limită de utilizare rezonabilă („fair use”)”, se arată în document.

Utilizatorii sunt informați când ating praguri relevante de consum și pot continua utilizarea serviciilor contra unor costuri reduse.

„Dacă atingeți această limită, puteți continua utilizarea datelor în roaming pentru o taxă redusă, care nu poate depăși 2 euro/GB plus TVA începând cu 2022 și care va scădea progresiv până la 1 euro/GB în 2027”, conform sursei.

Există și un mecanism automat de protecție împotriva costurilor ridicate.

„Dacă acumulați costuri suplimentare de 50 de euro, serviciile mobile se opresc automat”, potrivit documentului oficial.

Regulile prevăd și că roamingul este destinat călătoriilor ocazionale.

„Regimul „roaming ca acasă” este conceput pentru călătorii periodice. Dacă utilizați serviciile de roaming într-o altă țară mai mult timp decât în țara de origine pe o perioadă de patru luni, operatorul vă poate contacta și poate aplica suprataxe”, se mai precizează.

Tabel de sinteză – Extinderea roamingului pentru români: