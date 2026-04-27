Pentru contractele încheiate online, prin telefon sau în afara unui sediu comercial, legislația oferă o protecție clară. OUG 34/2014, care transpune Directiva 2011/83/UE, prevede la art. 9 că ai dreptul să te retragi din contract în termen de 14 zile fără să justifici decizia și fără penalități.

Acest drept există tocmai pentru că, în astfel de situații, nu ai posibilitatea să vezi produsul sau să analizezi contractul în condiții normale.

Termenul începe diferit în funcție de contract:

pentru servicii, de la data încheierii

pentru bunuri, de la momentul livrării

Efectul retragerii este desființarea contractului. Practic, părțile sunt puse în situația anterioară. Firma trebuie să returneze banii, iar tu trebuie să returnezi produsul, dacă există.

Există și limite. Dacă ai cerut în mod expres începerea executării serviciului și acesta a fost finalizat complet în perioada de retragere, nu mai poți renunța.

Un aspect extrem de important este obligația de informare. Conform art. 10 din OUG 34/2014, dacă nu ai fost informat despre dreptul de retragere, termenul de 14 zile nu mai este aplicabil. În acest caz, perioada se prelungește până la 12 luni după expirarea termenului inițial.

Asta înseamnă că poți renunța la contract chiar și după un an, dacă firma nu și-a respectat obligația de informare. Dacă între timp firma îți comunică aceste informații, termenul devine de 14 zile din momentul în care ai fost informat.

În practică, aceasta este una dintre cele mai importante arme ale consumatorului, dar este rar cunoscută.

Prelungirea automată apare frecvent în contracte de telecom, abonamente digitale sau servicii recurente. Din punct de vedere juridic, nu este interzisă. Codul civil permite astfel de clauze, dar doar dacă există consimțământ real.

Problema apare atunci când:

clauza este greu de identificat

nu este explicată clar

termenul de denunțare nu este evident

În aceste situații, clauza poate fi considerată abuzivă în raport cu legislația privind protecția consumatorilor.

O clauză abuzivă este una care creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului.

Un principiu fundamental din Codul civil este că un contract nu poate fi modificat unilateral. Există însă situații în care contractul prevede posibilitatea modificării de către una dintre părți. Chiar și atunci, în relația cu consumatorii, există limite clare.

Modificările trebuie:

să fie prevăzute în contract

să fie comunicate în mod clar

să ofere posibilitatea de încetare a contractului

Dacă firma schimbă condițiile fără notificare sau fără să îți ofere posibilitatea de a renunța, aceste modificări pot fi contestate.

În practică, acest lucru apare frecvent în contracte de telecom sau servicii online.

Pentru validitatea contractului este necesar un consimțământ liber.

Codul civil reglementează viciile de consimțământ:

eroarea

dolul (inducerea în eroare)

violența (presiunea)

Situații precum „semnează acum sau pierzi oferta” pot intra în această zonă, dar nu automat. Instanța analizează concret dacă a existat o presiune reală și dacă aceasta a afectat decizia. Aici apare dificultatea practică. Proba este esențială. Mesaje, emailuri, contextul discuției pot face diferența.

Mulți cred că un contract fără semnătură olografă nu are valoare. În realitate, legislația recunoaște pe deplin contractele încheiate electronic.

Acceptarea prin click sau bifare este suficientă, dacă:

informațiile sunt prezentate clar

există o acțiune de confirmare

utilizatorul este informat că își asumă o obligație

De aceea, formulări precum „comanda implică obligația de plată” nu sunt întâmplătoare. Ele sunt cerute de lege. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, contractul poate fi contestat.

Trebuie reținut că nu orice contract poate fi anulat.

Legea oferă protecție în situații precise:

drept de retragere

lipsa informării

clauze abuzive

presiune la semnare

modificări nejustificate

În rest, contractul rămâne valabil. În practică, fiecare caz trebuie analizat punctual. Diferența nu o face faptul că nu ești mulțumit, ci dacă există sau nu un temei legal care îți permite să ieși din contract sau să îl contești.