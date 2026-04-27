Primăvara și vara, mulți oameni simt nevoia de schimbare și vor să vopsească gardul în culori „proaspete”, dar de multe ori nu se gândesc la impactul asupra valorii proprietății. Un strat nou de vopsea poate ajuta la vânzare, mai ales comparativ cu un gard vechi și deteriorat. Totuși, ar fi indicat să eviți anumite culori dacă vrei să faci o schimbare.

Galbenul poate atrage insectele în grădină, dar nu îi atrage pe cumpărători. Nuanțele foarte stridente sau prea vii nu sunt pe placul tuturor și pot fi considerate nepotrivite.

„Culorile țipătoare pot fi uneori nepotrivit alese. Nuanțele prea deschise, vibrante, nu sunt pe gustul oricui”, a punctat Marianne Shillingfird, director de creație la Cuprinol, pentru Express.

Albul foarte strălucitor poate crea probleme, pentru că se murdărește ușor și rezistă mai greu la vreme rea, lucru care îi poate face pe cumpărători să ezite.

Roșul nu este o alegere bună pentru gard, deoarece poate fi perceput ca o culoare agresivă. Ar trebui evitat, deși roșul cărămiziu ar putea merge în unele cazuri, dar nu pentru orice casă.

„Este deseori văzută drept o culoare agresivă, evitați-o fără să stați pe gânduri. Roșu cărămiziu ar putea fi o opțiune, dar NU pentru orice fel de casă”, avertizează Luke Saywell, partener al agenției imobiliare Gascoines din Nottinghamshire.

Un gard multicolor, de tip „curcubeu”, poate părea interesant, dar nu este pe gustul majorității cumpărătorilor, pentru că este prea personalizat. Astfel de alegeri pot duce la scăderea valorii casei.

„Oricât de artistic ar părea gardul, nu va fi pe gustul viitorului cumpărător! E o versiune prea personalizată. Valoarea casei tale se va deprecia”, susține Luke Saywell.

Dacă vrei o variantă sigură, poți alege verdele, care se potrivește cu natura și oferă o senzație de calm, conform sursei citate anterior.

Repararea gardului dintre vecini este reglementată de lege. Conform Codului Civil, atât tu, cât și vecinul tău aveți responsabilitatea de a întreține gardul comun dintre proprietăți. Cheltuielile pentru întreținere și reparații trebuie împărțite între voi, în funcție de dreptul fiecăruia asupra gardului.

Totuși, există situații în care unul dintre vecini trebuie să suporte singur costurile. Dacă degradarea sau distrugerea gardului a fost provocată din vina ta, vei fi responsabil pentru toate cheltuielile de reparare. De exemplu, dacă gardul a fost avariat în urma unui accident pe care l-ai cauzat, atunci va trebui să îl repari pe cont propriu.

Dacă gardul dintre două proprietăți este distrus din cauze naturale, cum ar fi un cutremur, iar acesta se află în coproprietate, atunci ambii vecini au obligația de a participa la reconstrucția lui. Cheltuielile se împart deoarece gardul este considerat un bun comun.

În situația în care gardul este distrus din vina unuia dintre vecini, cel nevinovat are dreptul să ia măsuri legale. În acest caz, poate depune o plângere împotriva persoanei responsabile pentru prejudiciu.

Dacă gardul a fost construit de tine pe terenul tău, atunci acesta îți aparține în totalitate. Totuși, dacă vecinul îți propune să deveniți coproprietari ai gardului și tu accepți, atunci acesta va dobândi drepturi și asupra porțiunii de teren pe care este amplasat gardul.

Vecinul are, de asemenea, obligația legală de a respecta regulile privind hotarul, ceea ce înseamnă că trebuie să contribuie la întreținerea gardului comun. Dacă nu își respectă aceste obligații, îl poți acționa în instanță și poți solicita obligarea lui la plata costurilor necesare pentru ridicarea sau repararea gardului.