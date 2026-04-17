Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare și două atenționări meteo de tip Cod Galben pentru perioada 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 20:00, vizând fenomene de instabilitate atmosferică temporar accentuată și intensificări ale vântului în mai multe zone ale României.

În centrul, sudul și estul țării, meteorologii anunță perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse, descărcări electrice și, izolat, grindină. Ploile vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se pot acumula cantități de apă de 15–20 l/mp, local chiar peste 25 l/mp. În sudul țării, există risc izolat de grindină. Vântul va avea intensificări temporare în vestul țării vineri, iar apoi în est, sud-est, zonele montane și local în restul teritoriului. Rafalele vor atinge în general 45–55 km/h, iar la munte pot ajunge la 60–80 km/h.

Cod Galben, 17 aprilie, orele 12:00 – 21:00: Județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna vor fi afectate de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului de 50–55 km/h. Izolat pot apărea vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 20–25 l/mp, local peste 35 l/mp.

Cod Galben, 18 aprilie, orele 09:00 – 20:00: În cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări de 50–65 km/h, iar în Carpații de Curbură rafalele pot atinge 70–80 km/h.

Meteorologii precizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, avertizările pot fi actualizate inclusiv prin mesaje nowcasting pentru fenomene severe imediate.

ANM a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în perioada 17 aprilie 2026, ora 10:00 – 18 aprilie 2026, ora 20:00, care anunță o vreme instabilă, cu averse și intensificări ale vântului, urmate de o ușoară scădere a temperaturilor.

În intervalul 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 09:00, cerul va fi variabil, însă spre seară și noaptea vor apărea înnorări accentuate, averse de ploaie și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în a doua parte a intervalului. Temperaturile vor urca până la 21–22 de grade, iar minimele vor coborî la 7–9 grade.

În a doua parte a intervalului, 18 aprilie, ora 09:00 – 20:00, valorile termice vor scădea ușor și se vor situa în jurul mediilor obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales după-amiaza sunt așteptate averse, posibil moderate cantitativ, cu acumulări de aproximativ 10 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 35–40 km/h, iar temperatura maximă nu va depăși 17–19 grade.

Pentru Capitală este în vigoare o informare meteorologică ce vizează averse de ploaie și intensificări ale vântului, valabilă până în seara zilei de 18 aprilie.

Meteorologii precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

ANM anunță o perioadă cu vreme variabilă și instabilă la nivelul întregii țări, caracterizată prin alternanțe între perioade cu ploi, intensificări ale vântului și episoade de răcire, mai accentuate spre finalul intervalului de prognoză.

În noaptea de 17 spre 18 aprilie, cerul va fi variabil, însă în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, precum și local în Transilvania, vor fi înnorări și averse de ploaie, izolat însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă pot depăși local 10–15 l/mp. La munte, la altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, dar se va intensifica în estul și sud-estul țării, unde rafalele vor ajunge la 45–55 km/h, iar în zona montană înaltă la 60–80 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 0 și 10 grade, cu posibilitatea apariției brumei în Transilvania și a ceții în centrul și sudul țării.

În București, noaptea de 17 spre 18 aprilie va aduce înnorări și averse de ploaie, posibil însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 7–9 grade.

Pentru ziua de 18 aprilie, vremea va deveni ușor mai rece la nivel național, apropiindu-se de valorile normale ale perioadei în est, dar rămânând ușor mai ridicată în restul regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în sud, centru și est, unde, mai ales după-amiaza și seara, vor apărea averse în Oltenia, Muntenia și Moldova, izolat în Transilvania și Dobrogea. În sud, local, pot apărea descărcări electrice și grindină. La munte vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, cu viteze de 50–65 km/h, iar în Carpații de Curbură rafalele pot ajunge la 70–80 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, iar minimele între 0 și 10 grade.

În București, pe parcursul zilei de 18 aprilie, cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza sunt așteptate averse, posibil moderate cantitativ, cu acumulări în jur de 10 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 35–40 km/h, iar temperaturile se vor situa între 7–9 grade dimineața și 17–19 grade la amiază.

În zilele următoare, 19–20 aprilie, vremea se va menține în general mai caldă decât normalul perioadei în majoritatea regiunilor, cu maxime între 14 și 23 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse locale, mai frecvente în sud, est și centru. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, dar și pe crestele montane. Noaptea, izolat, se va semnala ceață, iar în depresiuni pot apărea condiții de brumă.

În București, vremea va fi în general frumoasă pe 19 aprilie, cu înnorări temporare și condiții reduse de ploaie, iar temperaturile vor urca până la 19–21 de grade. Pe 20 aprilie, cerul va deveni variabil, cu ploi slabe trecătoare seara și noaptea, în condițiile unui regim termic încă peste normal, cu maxime în jur de 22 de grade.

Începând din 20 aprilie spre 21 aprilie, vremea se va schimba treptat, cu înnorări accentuate din vest și extinderea ploilor în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi mai frecvente în nord, unde pot deveni local importante cantitativ, iar la munte vor predomina ninsorile, în special în Carpații Orientali. Vântul va avea intensificări în zonele montane, cu rafale de 60–75 km/h în masivele nordice. Temperaturile vor începe să scadă, mai ales în vest, centru și nord.

În București, pe 21 aprilie, vremea se va răci accentuat, cerul va fi mai mult noros și va ploua pe parcursul zilei, cu acumulări de aproximativ 15 l/mp. Vântul va sufla moderat, iar temperaturile vor scădea la 14–15 grade maxime și 4–6 grade minime.

Pentru intervalul 22–25 aprilie, meteorologii anunță o răcire semnificativă la nivelul întregii țări. Vremea va deveni rece pentru această perioadă, cu ploi temporare în majoritatea regiunilor, iar la munte vor predomina ninsorile și lapovița. Temperaturile vor scădea accentuat, semnalând o revenire la condiții de vreme mai rece de început de primăvară.