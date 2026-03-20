Din punct de vedere legal, demolarea unui gard intră în categoria lucrărilor de desființare.

Chiar dacă un gard pare o structură simplă, acesta este considerat, în multe cazuri, o construcție, mai ales atunci când este realizat din materiale durabile, precum betonul, zidăria sau metalul fixat în fundație.

Necesitatea demolării apare frecvent atunci când proprietarii încep lucrări mai ample, când gardul este degradat sau când există obligații legale de desființare, inclusiv în cazul construcțiilor realizate fără autorizație.

Regimul juridic diferă în funcție de mai mulți factori. Contează dacă gardul este provizoriu sau permanent, dacă este amplasat la stradă sau între proprietăți și dacă apare în documentațiile cadastrale.

Regula generală este că demolarea gardurilor permanente intră sub incidența Legii nr. 50/1991 și necesită autorizație de desființare emisă de primărie.

Această autorizație este necesară deoarece orice intervenție asupra unei construcții poate avea impact asupra siguranței, asupra vecinătăților și asupra aspectului urbanistic.

Autorizația devine obligatorie în cazul gardurilor realizate din beton, cărămidă sau metal fixat în fundație, deoarece acestea sunt considerate construcții propriu-zise.

Este necesară și atunci când gardul este amplasat la stradă sau pe aliniament, deoarece intervenția afectează nu doar proprietatea privată, ci și aspectul zonei.

Situația este mai delicată atunci când gardul este comun cu vecinii. Dacă acesta este amplasat pe linia de hotar, nu poate fi demolat fără acordul celuilalt proprietar, iar lipsa acestuia poate duce la conflicte juridice.

Autorizația este cerută și atunci când demolarea face parte dintr-un proiect mai amplu, cum ar fi construirea unei case sau extinderea unei clădiri.

Chiar și în cazul gardurilor ridicate fără autorizație, desființarea nu se face întotdeauna liber, deoarece autoritățile pot impune o procedură formală, mai ales dacă există deja sancțiuni sau decizii administrative.

Există și situații în care autorizația nu este necesară.

De regulă, este vorba despre garduri provizorii, realizate din materiale ușoare și fără fundație, sau despre intervenții minore care nu afectează structura.

Chiar și în aceste cazuri, este recomandat ca proprietarii să solicite un punct de vedere oficial de la primărie, pentru a evita interpretările diferite ale legii.

Atunci când este necesară autorizația, demolarea presupune întocmirea unui dosar cu mai multe documente.

Primul este cererea pentru emiterea autorizației, prin care proprietarul solicită oficial aprobarea lucrării.

Aceasta este însoțită de certificatul de urbanism, document care stabilește regimul juridic al terenului și condițiile în care poate fi realizată demolarea.

Este necesar și actul de proprietate, care dovedește dreptul legal asupra terenului și asupra gardului.

Un rol esențial îl are documentația tehnică de desființare, realizată de un specialist, care descrie modul în care va fi executată demolarea și măsurile de siguranță.

În anumite situații, sunt necesare și avize suplimentare, mai ales dacă gardul este amplasat în zone protejate sau în apropierea unor drumuri publice.

Dacă gardul este comun, acordul vecinilor devine obligatoriu pentru continuarea procedurii.