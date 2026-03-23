Mulți români consideră că, pe proprietatea lor, pot face orice atunci când vine vorba de grătar. În realitate, legislația impune reguli clare chiar și pentru focul aprins în curtea proprie.

Conform Ordinului MAI nr. 163/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor, utilizarea focului deschis este permisă doar în anumite condiții. Focul nu trebuie aprins în apropierea materialelor inflamabile, cum ar fi lemnul, buteliile, textilele sau construcțiile din lemn.

În același timp, grătarul trebuie amplasat la o distanță de cel puțin 10 metri față de clădiri, anexe, garaje sau garduri.

De asemenea, focul trebuie supravegheat permanent, iar persoana care îl folosește trebuie să aibă la îndemână mijloace de stingere, cum ar fi apă, nisip sau un stingător. În plus, fumul rezultat nu trebuie să afecteze proprietățile vecinilor.

Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni chiar dacă nu există intenție, iar autoritățile pot interveni în urma unei sesizări.

Pe lângă regulile privind focul, există și obligația de a nu deranja vecinii. Fumul excesiv sau mirosurile neplăcute pot duce la amenzi, iar legislația sancționează și tulburarea liniștii publice.

Potrivit Legii nr. 61/1991, există intervale clare în care zgomotele puternice sunt interzise, respectiv între orele 22:00 și 08:00, dar și între 13:00 și 14:00. Aceste reguli se aplică atât la bloc, cât și la casă, în fiecare zi a săptămânii.

Chiar și în afara acestor intervale, muzica dată prea tare sau gălăgia care deranjează vecinii poate fi sancționată. Autoritățile pot interveni în urma sesizărilor, iar sancțiunile se aplică imediat dacă fapta este constatată.

Pentru aprinderea focului în condiții de risc, amenzile pot varia între 1.000 și 2.500 de lei. Dacă fumul sau mirosul afectează vecinii, sancțiunile pot fi cuprinse între 200 și 1.000 de lei.

În cazul în care muzica sau zgomotul depășesc limitele legale, amenzile pot ajunge între 500 și 1.500 de lei. Prima abatere poate aduce o amendă de până la 1.500 de lei, iar repetarea faptei în 24 de ore poate duce la sancțiuni între 2.000 și 3.000 de lei, precum și la muncă în folosul comunității.

Pentru petrecerile organizate în spații deschise, cum sunt curțile mari sau corturile, sancțiunile pot ajunge între 3.000 și 6.000 de lei, iar orele de muncă în folosul comunității pot crește.

În acest context, autoritățile pot interveni rapid, mai ales dacă sunt sesizate de vecini, iar respectarea regulilor devine esențială pentru a evita sancțiunile.