Contractele pot face trimitere la alte documente, cum ar fi regulamente interne, termeni și condiții sau proceduri. Această tehnică este cunoscută ca integrare prin referință și este folosită frecvent, mai ales în domeniul bancar, imobiliar sau al serviciilor.

În principiu, această practică este legală. Contractul nu trebuie să conțină toate detaliile, dar poate trimite la alte documente care completează obligațiile părților.

Există însă o condiție esențială. Documentul la care se face trimitere trebuie să fie comunicat sau cel puțin accesibil în mod real persoanei care semnează contractul.

Situația devine problematică atunci când regulamentul nu este anexat și nici nu este pus la dispoziție.

De exemplu, contractul poate menționa existența unor condiții generale, dar acestea nu sunt oferite, nu sunt indicate clar sau nu pot fi consultate înainte de semnare.

În astfel de cazuri, persoana nu are posibilitatea reală de a cunoaște toate obligațiile pe care și le asumă. Din punct de vedere juridic, acest lucru poate afecta valabilitatea unor clauze.

Pentru ca un contract să fie valabil, consimțământul trebuie să fie informat. Asta înseamnă că persoana trebuie să știe ce semnează și care sunt regulile aplicabile.

Dacă o parte din aceste reguli se află într-un document necomunicat, consimțământul nu mai este complet. Practic, persoana acceptă un contract fără să cunoască toate condițiile.

Această situație poate duce la contestarea clauzelor respective, mai ales dacă ele produc efecte importante.

Dacă regulamentul nu a fost pus la dispoziție, clauzele din acel document pot să nu fie opozabile persoanei care a semnat contractul. Asta înseamnă că partea care invocă acel regulament nu se poate baza pe el pentru a impune obligații sau sancțiuni.

În anumite cazuri, mai ales în contractele cu consumatori, astfel de clauze pot fi analizate și din perspectiva caracterului abuziv, dacă creează un dezechilibru între părți și nu au fost comunicate.

Există și situații în care regulamentul conține elemente esențiale ale contractului. Dacă acestea nu au fost cunoscute, pot apărea discuții privind validitatea acelor prevederi.

Pentru a înțelege mai ușor, pot fi avute în vedere câteva situații frecvente.

O persoană semnează un contract de credit care face trimitere la condiții generale, dar nu le primește. Ulterior, banca invocă anumite comisioane sau penalități prevăzute doar în acel document.

În alt caz, un contract de închiriere menționează un regulament intern al imobilului, dar acesta nu este pus la dispoziția chiriașului. Ulterior, sunt invocate reguli care nu au fost cunoscute inițial.

Pot exista și situații în care contractele trimit la termeni publicați online, dar fără a indica exact unde pot fi găsiți sau fără a oferi acces real înainte de semnare.

Regulile contractuale trebuie să fie clare și accesibile. Persoana care semnează trebuie să poată cunoaște toate obligațiile înainte de a-și da acordul.

Trimiterea la documente necomunicate poate crea dezechilibre și incertitudine. Din acest motiv, legea pune accent pe transparență și pe posibilitatea reală de informare. În practică, lipsa accesului la un regulament poate face ca anumite clauze să nu fie aplicabile, chiar dacă sunt menționate în contract.

Dacă apare o dispută, primul pas este solicitarea documentului la care contractul face trimitere. Este important să fie clar ce conține acel regulament.

Dacă documentul nu a fost comunicat la momentul semnării, se poate invoca faptul că respectivele clauze nu au fost acceptate în mod real.

În funcție de situație, persoana poate contesta aplicarea acelor prevederi sau poate solicita analizarea lor de către o instanță.