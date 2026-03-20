Înainte de începerea dezbaterilor asupra bugetului, în prezența premierului Ilie Bolojan, deputatul Adrian Câciu a atras atenția asupra riscurilor generate de politica fiscală adoptată.

Acesta a subliniat că România și-a asumat ținte stricte în relația cu Comisia Europeană, dar a avertizat că reducerea prea rapidă a deficitului poate avea consecințe.

„Avem un plan fiscal agreat cu Comisia Europeană, care ne-a spus că în 2027 ar trebui să avem un deficit de 5,7% și azi noi stabilim că va fi de 5,1%. Pentru 2026 era stabilit să fie 6,4%, foarte bine, azi stabilim să fie 6,2. Numai că atunci când îți închizi spațiul fiscal să nu te întrebi de ce nu ai bani să intervii în situații de criză. Și e la ușă, face cioc cioc!”, a declarat Câciu.

Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege privind plafoanele unor indicatori fiscal-bugetari pentru anul 2026.

Documentul adoptat de Parlament stabilește limite clare pentru deficitul bugetar în următorii ani, în linie cu angajamentele asumate la nivel european.

„Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent din produsul intern brut, este de minus 6,2% în anul 2026 și de minus 5,1% în anul 2027”, se arată în proiectul care a primit votul final în Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Aceste valori reflectă o traiectorie de consolidare fiscală, menită să reducă dezechilibrele bugetare și să mențină credibilitatea României în fața instituțiilor europene și a piețelor financiare.

Pe lângă deficit, legea stabilește și plafonul datoriei publice, calculat conform metodologiei Uniunii Europene.

Astfel, pentru finalul anului 2026, nivelul datoriei publice este estimat la 62,5% din produsul intern brut.

Indicatorul este esențial pentru evaluarea sustenabilității finanțelor publice și pentru respectarea regulilor fiscale europene, în contextul în care România se află sub presiunea reducerii deficitului bugetar excesiv.

Intervenția lui Adrian Câciu vine într-un moment tensionat, în care bugetul pe 2026 este analizat în Parlament, iar deciziile privind deficitul și cheltuielile publice generează dispute între partidele din coaliție și opoziție.

Avertismentul privind lipsa de spațiu fiscal în cazul unei eventuale crize economice readuce în discuție echilibrul delicat dintre disciplina bugetară și nevoia de intervenție a statului în situații dificile.