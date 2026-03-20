Nicușor Dan a precizat că nu ia în calcul convocarea unor alegeri anticipate, subliniind că, deși teoretic sunt posibile mai multe scenarii, contextul actual nu permite o astfel de opțiune. În opinia sa, o eventuală perioadă lungă de instabilitate ar fi contraproductivă în actualul climat politic și economic. Declarațiile au fost făcute joi noaptea, în contextul disputelor politice interne.

În același timp, șeful statului s-a arătat rezervat și în privința unei posibile schimbări de premier înainte de rotativa guvernamentală programată pentru anul viitor. Acesta a transmis că situația politică este mai bună decât în prima parte a zilei, făcând referire la disputele din coaliție pe tema bugetului, și a subliniat necesitatea de a privi și partea pozitivă a evoluțiilor recente.

„Îl exclud. Teoretic, multe se pot întâmpla. Dat fiind contextul pe care îl traversăm, este ultimul lucru la care să ne gândim – o perioadă lungă de instabilitate. Suntem într-o situație mai bună acum decât eram de dimineață. Trebuie să vedem partea bună a paharului”, a spus Nicușor Dan.

El a susținut că sprijinul pentru Ilie Bolojan vine din partea majorității parlamentare și și-a exprimat dorința ca acest sprijin să se mențină pe termen cât mai lung. În acest context, el a sugerat că stabilitatea guvernamentală depinde în mod direct de susținerea politică din Parlament.

„Sprijinul premierului i-l dă majoritatea parlamentară, îmi doresc ca acest sprijin să continue mult timp încolo”, a adăugat el.

În evaluarea sa, actuala coaliție de guvernare rămâne una funcțională, chiar dacă procesul decizional este mai lent decât și-ar dori actorii politici și opinia publică. Nicușor Dan a remarcat că există nemulțumiri legate de ritmul în care sunt luate deciziile și de nivelul ridicat al dezbaterilor publice, însă a subliniat că, în cele din urmă, se ajunge la consens pe proiecte importante.