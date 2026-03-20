Nicușor Dan a precizat că nu ia în calcul convocarea unor alegeri anticipate, subliniind că, deși teoretic sunt posibile mai multe scenarii, contextul actual nu permite o astfel de opțiune. În opinia sa, o eventuală perioadă lungă de instabilitate ar fi contraproductivă în actualul climat politic și economic. Declarațiile au fost făcute joi noaptea, în contextul disputelor politice interne.
Nicușor Dan respinge varianta alegerilor anticipate
În același timp, șeful statului s-a arătat rezervat și în privința unei posibile schimbări de premier înainte de rotativa guvernamentală programată pentru anul viitor. Acesta a transmis că situația politică este mai bună decât în prima parte a zilei, făcând referire la disputele din coaliție pe tema bugetului, și a subliniat necesitatea de a privi și partea pozitivă a evoluțiilor recente.
„Îl exclud. Teoretic, multe se pot întâmpla. Dat fiind contextul pe care îl traversăm, este ultimul lucru la care să ne gândim – o perioadă lungă de instabilitate. Suntem într-o situație mai bună acum decât eram de dimineață. Trebuie să vedem partea bună a paharului”, a spus Nicușor Dan.
El a susținut că sprijinul pentru Ilie Bolojan vine din partea majorității parlamentare și și-a exprimat dorința ca acest sprijin să se mențină pe termen cât mai lung. În acest context, el a sugerat că stabilitatea guvernamentală depinde în mod direct de susținerea politică din Parlament.
„Sprijinul premierului i-l dă majoritatea parlamentară, îmi doresc ca acest sprijin să continue mult timp încolo”, a adăugat el.
În evaluarea sa, actuala coaliție de guvernare rămâne una funcțională, chiar dacă procesul decizional este mai lent decât și-ar dori actorii politici și opinia publică. Nicușor Dan a remarcat că există nemulțumiri legate de ritmul în care sunt luate deciziile și de nivelul ridicat al dezbaterilor publice, însă a subliniat că, în cele din urmă, se ajunge la consens pe proiecte importante.
„Toți ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, dar dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative precum legea bugetului, legea pe administrație, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens”, a mai spus Nicușor Dan.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.