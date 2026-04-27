Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a recunoscut că scenariul unei creșteri de până la 10% a prețurilor la alimente reprezintă o problemă majoră pentru populație. Oficialul a subliniat că, dincolo de datele statistice, oamenii sunt preocupați de impactul direct asupra bugetelor familiale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „7 zile”, în contextul în care autoritățile analizează măsuri pentru a limita efectele scumpirilor.

„Trebuie să ne așteptăm la ce e mai rău”, a spus ministrul, invocând incertitudinile externe și evoluțiile din regiunea Golfului.

Pentru a reduce presiunea asupra prețurilor, Guvernul pregătește o măsură fiscală majoră: introducerea unei cote vamale zero pentru materii prime, inputuri și echipamente utilizate în producție.

Inițiativa vizează reducerea costurilor de-a lungul lanțului de aprovizionare și susținerea producătorilor locali, astfel încât creșterea costurilor să nu fie transferată integral către consumatori.

„Dacă un produs este importat cu destinație finală pentru producție, nu va mai fi taxat. De exemplu, untul utilizat pentru înghețată sau componentele pentru utilaje vor avea cotă zero”, a explicat Eugen Osmochescu.

Potrivit ministrului, eliminarea unor verigi intermediare ar putea contribui la temperarea scumpirilor și la stabilizarea pieței alimentare.

Avertismentul vine într-un context în care inflația alimentară rămâne una dintre cele mai volatile componente ale economiei din regiune. Creșterea prețurilor la energie și combustibili continuă să influențeze costurile de producție și transport.

Anterior, Ludmila Catlabuga a estimat că produsele agroalimentare ar putea înregistra scumpiri de până la 10%, în funcție de categorie, în special din cauza majorării costurilor cu carburanții.

Ministrul Economiei a atras atenția că măsurile interne pot avea efect limitat în lipsa unei stabilizări a contextului internațional. Situația din Golful Persic și din Orientul Mijlociu continuă să genereze riscuri pentru transporturi și lanțurile globale de aprovizionare.

Potrivit acestuia, procesul de deminare din regiune ar putea dura până la șase luni, ceea ce menține incertitudinea asupra fluxurilor comerciale și a costurilor logistice.

Economiștii avertizează că, în astfel de condiții, orice creștere a prețului energiei sau perturbare a transporturilor se transmite rapid în prețurile finale, mai ales în economiile dependente de importuri.

O eventuală creștere a prețurilor alimentare va afecta în mod direct puterea de cumpărare a populației, în special în rândul gospodăriilor cu venituri reduse.

În același timp, companiile din sectorul alimentar sunt nevoite să gestioneze costuri mai mari pentru materii prime, transport și energie, ceea ce poate duce fie la scumpiri, fie la reducerea marjelor de profit.

Pe termen mediu, aceste evoluții pot amplifica presiunile inflaționiste și pot încetini consumul intern.

Eliminarea taxelor vamale pentru materii prime ar putea reduce o parte din costurile de producție și ar transmite un semnal pozitiv pieței. Totuși, evoluția prețurilor alimentare rămâne puternic dependentă de factori externi, în special de costurile energetice și de stabilitatea geopolitică.

În lipsa unei normalizări a situației internaționale, riscurile de scumpire rămân ridicate, iar efectele se vor resimți atât la nivelul consumatorilor, cât și al economiei în ansamblu.