Fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că exporturile de cereale către Republica Populară Chineză vor începe în maximum două luni. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței de bilanț a mandatului său, unde a subliniat că au fost deja semnate protocoalele necesare pentru demararea livrărilor.

Acesta a explicat că, după o perioadă de aproximativ 30 de ani, România reușește să deschidă piața chineză pentru exporturile agroalimentare, ceea ce oferă noi oportunități pentru fermieri și procesatori.

Primele contracte au fost deja încheiate, iar în perioada următoare vor începe livrările de cereale, carne de pui și produse acvatice.

Florin Barbu a precizat că discuțiile cu partea chineză continuă pentru extinderea exporturilor și către produse procesate din carne de porc.

El a arătat că urmează o etapă importantă în care procesatorii români trebuie să se integreze pe această piață, subliniind că acest proces necesită implicare și accelerarea demersurilor administrative.

Totodată, fostul ministru a menționat că noua conducere a Ministerului Agriculturii ar urma să continue aceste eforturi, având în vedere importanța acestui demers pentru sectorul agroalimentar.

„Suntem în negocieri inclusiv pentru produse procesate din porc. Sigur, acum începe greul pentru ca procesatorii români să fie integrați pe această piață iar eu sunt sigur, așa cum îl cunosc pe Tanczos Barna, că se va implica foarte mult pe acest subiect pentru că este unul foarte important și nu trebuie ratat. Lucrurile, sigur că trebuie urgentate”, a completat fostul ministru al Agriculturii, care a demisionat săptămâna trecută din Guvern.

În timpul mandatului său, Florin Barbu a semnat, pe 17 martie, la Beijing, un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii între România și Republica Populară Chineză.

Documentul stabilește cadrul pentru colaborare bilaterală în mai multe domenii, inclusiv securitatea alimentară, investițiile în agricultură, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea și inovarea, dar și schimbul de tehnologii moderne.

Potrivit informațiilor prezentate atunci de Ministerul Agriculturii, acordul are rolul de a facilita accesul produselor românești pe piața chineză și de a sprijini dezvoltarea sectorului agroalimentar prin extinderea exporturilor.