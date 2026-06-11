„Babic de Buzău” intră în elita produselor europene. România ajunge la 17 produse certificate european

Produsul „Babic de Buzău” a fost înregistrat oficial în registrul Uniunii Europene al indicațiilor geografice, după publicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2026/1253 al Comisiei Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, la data de 11 iunie 2026. Recunoașterea oferă produsului protecție la nivel european și ridică la 17 numărul produselor agroalimentare românești care beneficiază de acest statut. Decizia a fost anunțată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și reprezintă o nouă etapă în promovarea patrimoniului gastronomic românesc.

„Babic de Buzău” a fost înregistrat ca Indicație Geografică Protejată (IGP), în baza Regulamentului (UE) 2024/1143 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicațiile geografice și sistemele de calitate pentru produsele agricole și alimentare.

Publicarea regulamentului de înregistrare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene confirmă protecția denumirii la nivel comunitar și îi oferă produsului recunoaștere oficială pe piața europeană.

Prin această înregistrare, produsul tradițional din județul Buzău se alătură listei produselor românești care beneficiază deja de protecție europeană. Printre acestea se numără Magiun de prune de Topoloveni, Salam de Sibiu, Telemea de Sibiu, Telemea de Ibănești, Cârnați de Pleșcoi, Plăcintă dobrogeană, Pită de Pecica, Salinate de Turda, Batog de Sturion și alte produse reprezentative pentru gastronomia românească.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a precizat că procesul de extindere a listei continuă, România având în prezent alte 13 produse aflate în etapa de verificare la nivelul Comisiei Europene. Dintre acestea, patru sunt propuse pentru înregistrare ca Indicații Geografice Protejate, iar nouă sunt candidate pentru statutul de Specialitate Tradițională Garantată.

Protecția europeană acordată produsului are la bază reputația sa, legătura cu zona geografică de origine și metodele tradiționale de fabricație păstrate de-a lungul generațiilor.

„Babic de Buzău” este un salam crud-uscat și presat, cu gust picant pronunțat, obținut din carne de porc și vită utilizate în proporții egale. Materia primă este maturată prin sărare uscată, apoi tocată, condimentată și introdusă în intestine naturale de vită.

Amestecul este asezonat cu boia dulce, boia iute și ardei iute, ingredient considerat definitoriu pentru profilul său gustativ. După umplerea membranelor, produsul trece prin etapele de afumare cu lemn de esență tare, presare, maturare și uscare la rece pentru o perioadă de minimum 20 de zile.

Aria geografică recunoscută pentru producția acestui produs cu indicație geografică protejată cuprinde întregul județ Buzău. Toate etapele esențiale ale procesului de fabricație, de la pregătirea cărnii până la maturare și uscare, trebuie să se desfășoare în această zonă.

Documentația depusă pentru înregistrare evidențiază faptul că specificul produsului este strâns legat de utilizarea ardeilor iuți cultivați local și de experiența acumulată de producătorii din zonă.

Potrivit datelor prezentate în dosarul de înregistrare, caracteristicile produsului sunt rezultatul unei metode de producție dezvoltate în regiune și al unor cunoștințe transmise din generație în generație.

Produsul este considerat un simbol gastronomic al județului Buzău, cu o reputație consolidată atât pe plan național, cât și internațional. Istoria sa documentată începe în jurul anului 1900, iar rețeta este prezentată în lucrări de specialitate precum „Județul Buzău: Tradiții, legende, obiceiuri, datini”, publicată în 2012, și „Patrimoniul gastronomic al județului Buzău”, apărută în 2018.

Recunoașterea produsului a depășit de-a lungul timpului granițele României. În anul 2017, „Babic de Buzău” a fost inclus de TasteAtlas în topul celor mai apreciate salamuri din lume, ocupând locul al șaptelea. Ulterior, în 2023, a primit distincția „Superior Taste Award” cu o stea de aur din partea International Taste Institute din Bruxelles.

Cererea de înregistrare pentru obținerea statutului de Indicație Geografică Protejată a fost depusă la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către Asociația Babicului de Buzău.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2024/1143, grupul aplicant are responsabilitatea de a contribui la menținerea calității, reputației și autenticității produsului pe piață.

Asociația va putea interveni pentru prevenirea sau combaterea practicilor comerciale care pot afecta imaginea produsului, inclusiv a acțiunilor de marketing ori a politicilor de preț care ar putea conduce la devalorizarea denumirii protejate.

Obținerea statutului IGP oferă astfel nu doar recunoaștere europeană, ci și un mecanism suplimentar de protecție pentru unul dintre cele mai cunoscute produse tradiționale din județul Buzău.