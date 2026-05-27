România trimite șase sate în competiția mondială „Best Tourism Villages”. Localitățile care vor reprezenta țara la concursul organizat de ONU pentru Turism

Șase localități din România au fost selectate pentru a participa în 2026 la competiția internațională „Best Tourism Villages”, organizată de Organizația Mondială a Turismului – UN Tourism. Programul promovează comunitățile rurale care reușesc să își dezvolte turismul fără să își piardă identitatea, tradițiile și patrimoniul natural. România va fi reprezentată anul acesta de Vama Buzăului, Rimetea, Jieț, Albac, Jurilovca și Vânători-Neamț.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat că șase sate și comune din România vor participa anul acesta la concursul internațional „Best Tourism Villages", organizat de UN Tourism, agenția ONU pentru turism.

Selecția a fost realizată de specialiștii ministerului, care au analizat localitățile pe baza criteriilor internaționale privind dezvoltarea turismului rural sustenabil.

Trei localități vor participa pentru prima dată:

Vama Buzăului din județul Brașov, Rimetea din județul Alba și Jieț din județul Hunedoara.

Alte trei localități revin în competiție după participările din anii anteriori:

Albac din județul Alba, Jurilovca din județul Tulcea și Vânători-Neamț din județul Neamț.

Programul „Best Tourism Villages” a fost lansat de Organizația Mondială a Turismului pentru a promova comunitățile rurale care folosesc turismul pentru dezvoltare economică, protejarea patrimoniului și conservarea mediului.

Competiția a devenit în ultimii ani una dintre cele mai importante inițiative internaționale dedicate satelor turistice și reunește anual sute de localități din întreaga lume.

Experții internaționali analizează fiecare localitate în funcție de mai multe criterii, printre care:

patrimoniul cultural și natural, sustenabilitatea economică și socială, protejarea biodiversității, infrastructura turistică, siguranța, promovarea tradițiilor și modul în care turismul este integrat în dezvoltarea comunității.

Localitățile câștigătoare primesc titlul oficial de „Best Tourism Village”, iar cele care au nevoie de îmbunătățiri suplimentare pot fi incluse în Programul Upgrade al UN Tourism, unde primesc consultanță și sprijin pentru dezvoltare.

Toate satele participante intră și în Rețeaua Best Tourism Villages, o comunitate internațională prin care localitățile rurale schimbă experiențe și modele de bune practici în turism.

Vama Buzăului, din județul Brașov, este una dintre localitățile care participă pentru prima dată în competiție și s-a remarcat în ultimii ani prin dezvoltarea ecoturismului.

Zona este cunoscută pentru Rezervația de zimbri, Cascada Urlătoarea și traseele montane din apropierea Munților Ciucaș. Localitatea a atras tot mai mulți turiști interesați de activități în natură, drumeții și turism de aventură.

Autoritățile locale au investit în promovarea turismului verde și în valorificarea patrimoniului natural al zonei.

Rimetea, din județul Alba, este deja o destinație cunoscută la nivel internațional și este considerată unul dintre cele mai frumoase sate tradiționale din România.

Localitatea este renumită pentru casele albe specifice comunității secuiești, pentru peisajul dominat de Piatra Secuiului și pentru arhitectura tradițională foarte bine conservată.

Rimetea a primit în trecut mai multe premii europene pentru protejarea patrimoniului rural și atrage anual turiști români și străini interesați de cultură, gastronomie și turism montan.

Jieț, din județul Hunedoara, participă pentru prima dată în competiție și reprezintă una dintre localitățile care încearcă să promoveze o nouă imagine a Văii Jiului.

Zona este apreciată pentru tradițiile pastorale, peisajele alpine și apropierea de Munții Parâng și Retezat. Comunitatea locală încearcă să dezvolte turismul rural și ecologic ca alternativă economică pentru regiune.

Jurilovca, județul Tulcea, revine în competiție după ce în ultimii ani a devenit una dintre cele mai promovate destinații turistice din Dobrogea și Delta Dunării.

Localitatea este cunoscută pentru specificul lipovenesc, gastronomia pescărească și accesul către Gura Portiței. Dezvoltarea portului turistic și investițiile în infrastructură au transformat Jurilovca într-un punct important pentru turismul din Delta Dunării.

Albac, localitate din Munții Apuseni, participă din nou în competiția organizată de UN Tourism și este considerată una dintre cele mai importante destinații turistice din Țara Moților.

Zona este apreciată pentru tradițiile moțești, peisajele montane, festivalurile populare și turismul rural autentic.

Localitatea reprezintă una dintre principalele porți de acces către Munții Apuseni și atrage anual turiști interesați de natură și tradiții.

Vânători-Neamț revine și ea în competiție și este cunoscută pentru patrimoniul natural și religios al zonei.

Localitatea este asociată cu Parcul Natural Vânători-Neamț, rezervația de zimbri și apropierea de marile mănăstiri din Moldova.

Zona este promovată pentru ecoturism, turism cultural și turism religios, fiind una dintre cele mai importante destinații din județul Neamț.

Mai multe sate din România fac deja parte din Rețeaua Best Tourism Villages.

Rășinari, din județul Sibiu, a primit titlul oficial de „Best Tourism Village” în 2022.

Ciocănești din județul Suceava, Breb din Maramureș și Polovragi din Gorj au fost incluse în Programul Upgrade al UN Tourism în ultimii ani.

Participarea în această competiție oferă localităților promovare internațională, acces la rețele globale de turism și oportunități pentru atragerea de investiții și dezvoltarea economiei locale.

Toate localitățile românești participante vor fi incluse și în Ruta satelor tradiționale turistice din România, rută cultural-turistică recunoscută oficial de MEDAT.