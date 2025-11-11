În cadrul lucrărilor Adunării Generale, delegația română a participat la discuțiile privind direcțiile strategice globale pentru un turism sustenabil și adaptat la transformările digitale. A fost desemnat noul Secretar General al organizației, Shaikha Al Nowais, iar România a salutat această alegere, considerând-o o oportunitate pentru continuarea cooperării internaționale într-un cadru modern și incluziv, transmite ministerul într-un comunicat.

România este membră UN Tourism din 1975 și contribuie la activitatea mai multor structuri de lucru, printre care Comisia pentru Europa, Grupul de Lucru pentru Europa de Sud-Est și Comitetul pentru Codul Internațional al Turismului Sigur.

Țara noastră este implicată și în programul „Best Tourism Villages”, prin care localități precum Rășinari, Ciocănești, Breb și Polovragi sunt promovate drept destinații rurale autentice.

În marja reuniunii UN Tourism, ministrul Radu Miruță a avut o întrevedere cu omologul său saudit, Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării. Discuțiile s-au concentrat pe oportunități de investiții bilaterale, cu accent pe domenii precum industria grafitului, dezvoltarea infrastructurii turistice montane și accesul direct al crescătorilor români de animale pe piața saudită, fără intermediari.

Ministrul saudit a vorbit despre necesitatea unui mecanism extins de cooperare economică și despre importanța cadrului legislativ european în facilitarea schimburilor comerciale. La rândul său, Radu Miruță a subliniat avantajele competitive ale României, evidențiind resursele naturale, forța de muncă specializată și poziția geografică favorabilă.

Radu Miruță a avut și o întrevedere cu secretarul general al Digital Cooperation Organization (DCO), Deemah AlYahya, în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea aderării României la această organizație interguvernamentală. Tema principală a fost accelerarea transformării digitale și valorificarea potențialului României în domeniul inteligenței artificiale.

Ministrul a arătat că evoluțiile tehnologice se produc în cicluri de aproximativ 15 ani și că România se află într-o etapă în care trebuie să conecteze inovația globală cu resursele proprii pentru a rămâne competitivă.

„Tehnologia face câte un salt semnificativ o dată la 15 ani. Acum este momentul inteligenței artificiale, iar România este acolo: înțelege, contribuie la direcție și caută o mapare între ceea ce se întâmplă în lume și ce există la noi”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Pe durata vizitei, oficialul român a discutat și cu guvernatorul Autorității Guvernamentale pentru Digitalizare și cu Alteța Sa Regală, Prințesa Sara Al Saud, vizând consolidarea relațiilor economice și turistice, precum și schimbul de expertiză în domenii de interes comun.

„România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene. Avem resurse valoroase, competențe reale și parteneriate care merită construite cu încredere. Diplomația economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere și decizii curajoase, în interesul României”, a afirmat Radu Miruță.

În cadrul vizitei, ministrul român a avut o discuție bilaterală cu omologul său bulgar, Miroslav Borshosh, pe tema dezvoltării turismului regional și a cooperării în proiecte comune pentru promovarea Balcanilor ca destinație sustenabilă. Delegația română a avut, de asemenea, o întâlnire cu Ion Valcu, directorul Departamentului pentru Membri Afiliați al UN Tourism.

Din delegația României au făcut parte secretarul de stat Laurențiu Viorel Gîdei și reprezentanți ai Ambasadei României la Riad: ambasadorul Sebastian Mitrache, consulul general Oana Nicoleta Ghica și ministrul plenipotențiar Gianina Vodă.