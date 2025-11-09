Radu Miruţă subliniază importanța extinderii relațiilor economice ale României în afara UE
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a avut o întrevedere oficială cu Prinţesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite, ocazie cu care a discutat despre dezvoltarea parteneriatelor economice internaționale.
Oficialul român a subliniat că astfel de întâlniri nu sunt doar simbolice, ci reprezintă oportunități reale de dialog, deschidere și luarea unor decizii strategice pentru România.
”Astǎzi am avut onoarea de a o întâlni, în mod oficial, pe Alteţa Sa Regală, Prinţesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite – un exemplu de implicare personală în promovarea intereselor propriei ţări”, a transmis ministrul Economiei pe Facebook.
Într-o postare pe Facebook, Radu Miruţă a povestit că prima sa interacțiune cu Prinţesa Sara a avut loc telefonic, în contextul în care nu a putut participa la cea de-a 26-a Adunare a Naţiunilor Unite pentru Turism de la Riyadh, din cauza unui program foarte încărcat. Convorbirea a fost însă începutul unui dialog direct și constructiv, potrivit ministrului.
”Recunosc că, la momentul în care colegii de la cabinet mi-au comunicat că voi avea o convorbire telefonică cu Alteţa Sa, am crezut că este o glumă. Nu a fost. În schimb, am descoperit o voce caldă, fermă, extrem de bine ancorată în realităţile economice ale regiunii, şi foarte convingătoare. Mă bucur că acel apel telefonic a deschis un canal de dialog direct şi productiv”, subliniază ministrul.
Angajamentul României de a-și consolida relațiile economice internaționale
Întâlnirea cu Prințesa Sara Al Saud evidențiază angajamentul României de a-și consolida relațiile economice internaționale și de a transforma diplomația economică într-un instrument de dezvoltare strategică.
”Avem resurse valoroase, competenţe reale şi parteneriate care merită construite cu încredere. Este datoria noastră să le valorificăm cu demnitate, cu fruntea sus, acolo unde alte state au nevoie de ceea ce România poate oferi. Astfel de întâlniri reconfirmă că diplomaţia economică nu este despre vizite simbolice, ci despre dialog autentic, deschidere şi decizii curajoase, în interesul României”, mai declară Radu Miruţă.
