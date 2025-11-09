Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a avut o întrevedere oficială cu Prinţesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite, ocazie cu care a discutat despre dezvoltarea parteneriatelor economice internaționale.

Oficialul român a subliniat că astfel de întâlniri nu sunt doar simbolice, ci reprezintă oportunități reale de dialog, deschidere și luarea unor decizii strategice pentru România.

”Astǎzi am avut onoarea de a o întâlni, în mod oficial, pe Alteţa Sa Regală, Prinţesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite – un exemplu de implicare personală în promovarea intereselor propriei ţări”, a transmis ministrul Economiei pe Facebook.

Într-o postare pe Facebook, Radu Miruţă a povestit că prima sa interacțiune cu Prinţesa Sara a avut loc telefonic, în contextul în care nu a putut participa la cea de-a 26-a Adunare a Naţiunilor Unite pentru Turism de la Riyadh, din cauza unui program foarte încărcat. Convorbirea a fost însă începutul unui dialog direct și constructiv, potrivit ministrului.

”Recunosc că, la momentul în care colegii de la cabinet mi-au comunicat că voi avea o convorbire telefonică cu Alteţa Sa, am crezut că este o glumă. Nu a fost. În schimb, am descoperit o voce caldă, fermă, extrem de bine ancorată în realităţile economice ale regiunii, şi foarte convingătoare. Mă bucur că acel apel telefonic a deschis un canal de dialog direct şi productiv”, subliniază ministrul.

Întâlnirea cu Prințesa Sara Al Saud evidențiază angajamentul României de a-și consolida relațiile economice internaționale și de a transforma diplomația economică într-un instrument de dezvoltare strategică.