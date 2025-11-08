Într-o declarație acordată postului Radio Noua Zeelandă , familia lui Tamahori a declarat că acesta suferea de Parkinson și a murit „în pace, acasă”.

„Moștenirea sa dăinuie alături de whānau [familia] sa, de mokopuna [nepotul] său, de fiecare cineast pe care l-a inspirat, de fiecare barieră pe care a depășit-o și de fiecare poveste pe care a spus-o cu ochiul său genial și inima sa sinceră. Un lider carismatic și un spirit creativ aprig, Lee a susținut talentul maori atât pe ecran, cât și în afara lui… Am pierdut un spirit creativ imens”, a spus familia lui Tamahori.

Actorul Temuera Morrison, protagonistul filmului „Once Were Warriors”, a transmis un mesaj emoționant la Radio New Zealand, aducând un omagiu regizorului.

„E de ajuns să vedem numărul de maori care s-au lansat în această industrie, numărul de maori pe care i-a recrutat graţie audiţiilor sale”.

Lee Tamahori s-a născut în 1950, la Wellington, în Noua Zeelandă, având rădăcini maori și britanice. Interesul său pentru film s-a conturat în anii 1970, perioadă în care a început să lucreze în industria cinematografică locală și australiană.

În această etapă, Tamahori a colaborat cu regizorul Geoff Murphy la mai multe producții, printre care „Goodbye Pork Pie” și „The Quiet Earth”, filme considerate astăzi reprezentative pentru cinematografia neozeelandeză a vremii.

De asemenea, el a fost prim asistent de regie pentru regizorul japonez Nagisa Oshima, la realizarea peliculei internaționale „Merry Christmas, Mr. Lawrence”. Această experiență, care i-a oferit contactul direct cu un proiect de anvergură globală, i-a consolidat reputația de profesionist versatil și riguros.

Tamahori este adesea descris drept una dintre personalitățile maori care au reușit să deschidă drumul pentru o nouă generație de creatori din această comunitate, aducând totodată poveștile și perspectivele indigene în atenția publicului internațional.

Debutul său ca regizor a venit în 1994, cu drama socială „Once Were Warriors”. Filmul explorează viața dificilă a unei familii maori din Auckland, confruntată cu violența domestică și dezrădăcinarea culturală. Pelicula a fost lăudată pentru realismul său dur și pentru interpretările actorilor, devenind rapid un fenomen cinematografic.

La momentul lansării, „Once Were Warriors” a devenit cel mai de succes film din istoria cinematografiei neozeelandeze și a atras atenția criticilor internaționali. Popularitatea filmului i-a deschis lui Tamahori drumul către Hollywood, unde a fost invitat să regizeze producții cu bugete mai mari.

Primul său proiect american, „Mulholland Falls”, cu Nick Nolte și Chazz Palminteri în rolurile principale, a fost un film noir de epocă, primit cu reacții mixte, dar apreciat pentru stilul vizual și distribuția solidă. Succesul comercial al filmului i-a consolidat reputația de regizor capabil să gestioneze producții complexe.

Ulterior, Tamahori a regizat mai multe filme de acțiune și suspans, printre care „The Edge” (1997), un thriller de supraviețuire scris de David Mamet și avându-l în distribuție pe Anthony Hopkins. A urmat „Along Came a Spider”, o adaptare după romanul lui James Patterson, cu Morgan Freeman în rolul principal.

Consacrarea definitivă la Hollywood a venit odată cu regia filmului „Die Another Day” (2002), parte a francizei „James Bond”. Pelicula, în care Pierce Brosnan l-a interpretat pentru ultima oară pe celebrul agent 007, s-a remarcat prin efectele sale spectaculoase, mașina invizibilă și apariția actriței Halle Berry.

Deși criticii au avut opinii împărțite, filmul s-a bucurat de un succes major la public și a devenit una dintre cele mai profitabile producții ale francizei. Tamahori însuși remarca ulterior că apariția seriei „Bourne” a schimbat percepția asupra filmelor de spionaj, făcând ca era Brosnan să pară mai convențională, însă a considerat experiența drept un moment definitoriu în cariera sa.

După succesul filmului „Bond”, regizorul a continuat să exploreze genuri diferite. A realizat „XXX: State of the Union”, cu Ice Cube în rol principal, urmat de thrillerul SF „Next”, avându-l pe Nicolas Cage, și drama politică „The Devil’s Double”, inspirată din povestea fiului lui Saddam Hussein, Uday, și a dublurii sale, interpretate ambele de Dominic Cooper.

După o perioadă petrecută la Hollywood, Tamahori a revenit în Noua Zeelandă pentru a lucra la filmul „Mahana” (2016), o adaptare după romanul lui Witi Ihimaera, „Bulibasha: Regele țiganilor”. În distribuție s-a regăsit actorul Temuera Morrison, cunoscut din „Once Were Warriors”.

Regizorul descria „Mahana” drept un film realizat „ca un western american din anii 1950”, o abordare clasică, cu accent pe valori tradiționale și conflictul dintre generații.

Deși producția nu a înregistrat rezultate notabile la box office, Tamahori a subliniat că a fost mulțumit de realizarea artistică:

„Este un film de epocă despre o epocă trecută și are ca temă generația mai în vârstă, așa că tinerii nu s-au dus să-l vadă”.

În 2024, regizorul a lansat „The Convert”, cu actorul Guy Pearce în rolul unui misionar britanic care se implică în viața comunităților maori. Filmul a fost considerat o revenire la temele care l-au consacrat pe Tamahori: identitate, apartenență și confruntarea dintre culturi.

Lee Tamahori lasă în urmă o filmografie diversă, care a traversat culturi, genuri și continente, dar mai ales o moștenire artistică ce continuă să inspire generații de cineaști din Noua Zeelandă și din întreaga lume.