Louis Schweitzer a condus grupul Renault între 1992 și 2005, perioadă în care a transformat compania franceză într-un actor global. A promovat extinderea pe piețe emergente, modernizarea producției și lansarea unor modele emblematice.

Decesul său, anunțat pe 6 noiembrie 2025, a fost confirmat de presa franceză, care a relatat că fostul director general al Renault rămâne una dintre figurile-cheie ale industriei auto din ultimele decenii.

Actualul președinte al consiliului de administrație Renault, Jean-Dominique Senard, a transmis că grupul îi aduce „un omagiu lui Louis Schweitzer, un lider vizionar și curajos”, al cărui angajament a contribuit la modernizarea și internaționalizarea companiei.

„În numele Grupului Renault, aș dori să aduc un omagiu lui Louis Schweitzer, un lider vizionar și curajos, al cărui angajament și standarde înalte au contribuit la modernizarea și internaționalizarea companiei, prin lansări emblematice precum Twingo și Megane, achiziția Dacia și crearea Alianței strategice Renault–Nissan. A susținut, de asemenea, o viziune umanistă asupra afacerilor, îmbinând performanța economică cu responsabilitatea socială. Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor dragi lui”, a declarat Jean-Dominique Senard.

Pentru România, Louis Schweitzer va rămâne omul care a salvat Dacia. În 1998, el l-a contactat personal pe Constantin Stroe, directorul uzinei de la Mioveni, cerându-i să oprească privatizarea către Hyundai.

Un an mai târziu, în 1999, Renault a preluat 51% din acțiunile Dacia pentru 50 de milioane de dolari și s-a angajat să investească peste 200 de milioane până în 2003.

Contractul semnat pe 2 iulie 1999 a pus bazele unui plan ambițios: producerea unei mașini moderne, fiabile și accesibile, care să coste 6.000 de dolari. Ținta a fost ambițioasă, dar Schweitzer a susținut proiectul cu convingere, considerând că succesul unei economii emergente depinde de accesul oamenilor la mobilitate.

Louis Schweitzer povestea că ideea pentru un automobil accesibil s-a conturat în urma unor călătorii în Rusia, unde observase potențialul piețelor emergente. Astfel s-a născut conceptul Logan – o mașină destinată familiilor, cu un preț scăzut și o calitate europeană.

Înainte de lansarea Loganului, uzina Dacia a trecut printr-un amplu proces de modernizare și a produs modele de tranziție, precum SuperNova (2000) și Solenza (2003), primele complet echipate cu piese Renault.

Loganul a fost prezentat oficial la 2 iunie 2004, iar primele livrări către clienți au avut loc în România, pe 9 septembrie același an. Vânzările au depășit rapid estimările, iar Schweitzer a decis extinderea comercializării în Europa Occidentală.

Ceea ce părea un „pariu nebun” s-a transformat într-o poveste de succes. În doar opt ani, grupul Renault a produs peste 1,5 milioane de unități Logan, generând venituri de aproape 15 miliarde de euro. Pentru România, impactul a fost uriaș: în 2012, Dacia reprezenta 8% din totalul exporturilor țării și 3% din PIB-ul național.

Louis Schweitzer a rămas o figură respectată la Mioveni, unde era cunoscut pentru stilul direct și pentru modul în care a știut să inspire încredere muncitorilor. Loganul, „proiectul său de suflet”, a devenit un simbol al renașterii industriei auto românești.

Prin deciziile sale, Louis Schweitzer a lăsat în urmă o moștenire solidă și a demonstrat că o marcă locală poate deveni globală prin viziune și disciplină industrială. Sub conducerea lui, Dacia a trecut de la o uzină aflată în pragul falimentului la un brand cu prezență în peste 40 de țări.