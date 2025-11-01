Dacia a vândut în septembrie 45.762 de autoturisme în Uniunea Europeană, cu 27,6% mai multe decât în aceeași lună din 2024, o diferență de aproape 10.000 de unități față de septembrie 2024.

La nivelul întregii regiuni – incluzând UE, țările EFTA și Marea Britanie – vânzările Dacia au ajuns la aproape 50.000 de autoturisme într-o singură lună. Pe primele nouă luni ale anului, volumul total s-a ridicat la 449.634 de unități, dintre care 419.668 doar în Uniunea Europeană.

Performanța este cu atât mai notabilă cu cât Dacia nu mai comercializează vehicule comerciale ușoare, segment care în trecut contribuia semnificativ la volumul total.

Cota de piață a mărcii în Uniunea Europeană a urcat în acest an la 5,2%, un nou maxim istoric care confirmă ascensiunea constantă a constructorului de la Mioveni în topul mărcilor de volum din Europa.

Contextul general al pieței europene a fost unul pozitiv. În luna septembrie, în Uniunea Europeană au fost înmatriculate 888.672 de autoturisme noi, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă din 2024, iar totalul regional (UE, EFTA și Marea Britanie) a depășit 1,2 milioane de unități.

Liderul pieței, grupul Volkswagen, și-a majorat vânzările cu 11,1%, susținut de performanțele mărcilor VW, Skoda, Cupra și Audi. Stellantis a revenit pe plus, cu o creștere de 10,5% în septembrie, deși pe ansamblul anului rămâne ușor pe minus, afectat de scăderea înregistrată de Peugeot.

În contrast, producători precum BMW, Ford, Volvo, Seat și Kia au raportat scăderi, semn că tranziția accelerată către modelele electrificate nu avantajează toate segmentele.

Pe de altă parte, producătorii chinezi continuă să câștige teren. Grupul SAIC, care comercializează marca MG, a depășit pentru prima dată cota de 2% pe piața europeană, iar BYD, lider global în domeniul mașinilor electrice, a atins pragul de 1,5%, confirmând interesul tot mai mare al consumatorilor pentru alternativele asiatice.

Segmentul electric a crescut puternic în septembrie, cu 20% față de anul precedent, ajungând la 167.586 de autoturisme 100% electrice (BEV) înmatriculate în UE și 260.256 la nivel regional. Hibridele clasice au avansat cu 16%, până la 308.037 de unități, iar plug-in hibridele (PHEV) au înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție – o creștere de 65%, până la 91.148 de unități.

După primele nouă luni ale anului, în Uniunea Europeană s-au înmatriculat 1,3 milioane de autoturisme electrice, reprezentând o cotă de 16% din piață. Cu tot cu EFTA și Marea Britanie, Europa a ajuns la 1,8 milioane de vehicule BEV, 918.527 hibride plug-in și 3,4 milioane de hibride convenționale.

Totuși, România rămâne printre puținele țări din UE unde vânzările de mașini electrice scad. Alături de Malta și Estonia, țara noastră a înregistrat o diminuare de 26,5% a înmatriculărilor de vehicule BEV.

Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, în primele nouă luni din 2025 au fost înmatriculate doar 5.424 de autoturisme electrice.