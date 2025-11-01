Deși România este recunoscută pentru producția celei mai bune mierii din Uniunea Europeană, piața internă este invadată de sortimente ieftine provenite din alte țări, în special din Ungaria și China.

Până acum, consumatorii trebuiau să se bazeze pe experiență pentru a diferenția mierea românească autentică de cea importată, adesea vândută la prețuri foarte mici și cu o proveniență neclară.

Noile reguli de etichetare, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, vor schimba această situație. Etichetele vor trebui să precizeze în mod transparent proporțiile de miere provenite din fiecare stat, permițând cumpărătorilor să aleagă conștient și informat.

Apicultorii români se confruntă cu probleme tot mai mari în pătrunderea pe piața marilor lanțuri comerciale, unde produsele ieftine din import domină rafturile. Deși mierea produsă local este apreciată în străinătate, inclusiv la târguri și concursuri internaționale de produse bio, costurile de producție ridicate și prețurile mici ale mierii importate limitează competitivitatea producătorilor români.

„Un producător român are anumite costuri, acest produs este verificat la normele europene. Faţă de un produs care vine din China. Cea care venea din China, un preţ derizoriu. Cred că mai scump este ambalajul decât produsul”, a explicat proprietara unei băcănii, conform Observator News.

Pentru apicultorii autohtoni, investițiile în combustibil, ambalaje, capace, etichete și borcane se reflectă în prețul final, în timp ce mierea adusă din afara UE este comercializată la sume derizorii. În multe cazuri, costul ambalajului depășește valoarea produsului propriu-zis, ceea ce creează o competiție neloială pentru producătorii locali.

Tot mai mulți consumatori susțin că aceste reguli de etichetare ar trebui aplicate și altor produse alimentare, precum mezelurile, unde originea cărnii nu este întotdeauna clară. Menționarea precisă a provenienței, prin formule precum „produs în UE” sau „non-UE”, ar contribui la o transparență sporită și ar sprijini atât consumatorii, cât și producătorii locali.

Prin introducerea etichetelor transparente, Uniunea Europeană urmărește să protejeze piața internă și să ofere clienților informații complete despre produsele alimentare pe care le consumă. Pentru România, această schimbare ar putea reprezenta o șansă de a-și consolida poziția de lider în producția de miere autentică și de a-și proteja apicultorii în fața concurenței neloiale din importuri.