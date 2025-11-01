Studiul InfoCons a fost realizat pe baza informațiilor regăsite pe etichetele produselor comercializate în România, în principalele rețele de supermarketuri: Carrefour, Kaufland, Lidl, Mega Image, dar și de către producătorul polonez Tarczynski S.A.

Printre produsele incluse în analiză se află:

Cârnați Sticks Carrefour Classic – produs în România, distribuit de Carrefour România S.A.;

Cârnați sticks K-Classic (clasic, chilli, pui) – distribuit de Kaufland România SCS, producător Tarczynski S.A.;

Cârnați sticks PIKOK (pui, porc, pasăre cu brânză) – distribuit de Lidl Discount SRL, producător Tarczynski S.A.;

Mini cârnați sticks MEGA – distribuit de Mega Image;

Extra Cienkie KABANOSY SER CHEDDAR Krakus.

Potrivit InfoCons, gramajul produselor analizate variază între 95 și 120 g, iar toate menționează pe etichetă tipul principal de carne folosit.

Carnea principală: 50% porc, 30% pui, 20% amestec pasăre

Conform studiului, jumătate dintre produsele analizate au ca ingredient principal carnea de porc, 30% conțin carne de pui, iar restul de 20% – carne mixtă (pasăre: pui și curcan).

În ceea ce privește cantitatea de carne utilizată, InfoCons a constatat diferențe notabile:

60% dintre produse au fost obținute din 185 g de carne/100 g produs finit;

10% – din 180 g carne/100 g produs finit;

10% – din 170 g carne/100 g produs finit;

10% – din 160 g carne/100 g produs finit;

10% – din 143 g carne/100 g produs finit.

La capitolul transparență, doar 60% dintre cârnații sticks analizați menționează proveniența cărnii, indicând drept sursă Uniunea Europeană.

Restul de 40% nu oferă nicio informație privind originea geografică, o situație semnalată de InfoCons drept „o problemă de informare a consumatorilor”.

„Consumatorii trebuie să știe ce cumpără și de unde provine carnea folosită în aceste produse. Lipsa unor informații clare pe etichetă nu este în beneficiul publicului”, a declarat Sorin Mierlea, președintele InfoCons.

Un capitol important al studiului a fost dedicat aditivilor alimentari (E-uri). Conform InfoCons:

40% din produsele analizate conțin 5 E-uri,

40% conțin 4 E-uri,

10% conțin 1 E,

iar 10% nu conțin deloc aditivi alimentari.

Printre aditivii cel mai des întâlniți în compoziția cârnaților sticks se numără:

E301 – ascorbat de sodiu,

E250 – nitrit de sodiu,

E401 – alginat de sodiu,

E460 – celuloză,

E509 – clorură de calciu,

E270 – acid lactic.

Aceștia sunt utilizați pentru conservare, stabilizarea texturii și menținerea culorii produsului, dar în cantități mari pot afecta sănătatea, mai ales în cazul persoanelor sensibile la nitriți sau conservanți.

Din punct de vedere nutrițional, produsele de tip cârnați sticks sunt dense caloric:

369 – 523 kcal/100 g,

27 – 46 g grăsimi,

8,8 – 17 g acizi grași saturați,

23 – 37 g proteine,

3,1 – 4,7 g sare,

0,2 – 6,2 g glucide (din care 0,1 – 2,7 g zaharuri).

Valorile arată că unele produse pot acoperi peste un sfert din aportul caloric zilnic recomandat, fiind în același timp bogate în sare și grăsimi saturate.

„Este important ca oamenii să citească etichetele și să compare produsele. Unele sortimente pot avea de până la cinci ori mai mulți aditivi alimentari decât altele. Alegerea informată este esențială pentru sănătate”, a mai declarat Sorin Mierlea, președintele InfoCons.

Concluziile studiului

📌 Studiul InfoCons arată că:

produsele diferă mult ca proveniență, conținut de carne și număr de E-uri;

o parte dintre ele au un nivel caloric ridicat;

doar 60% menționează originea cărnii;

unii producători adaugă până la 5 aditivi alimentari;

există însă și variante fără aditivi, cu un conținut mai mic de grăsimi.

Mesajul InfoCons: citește eticheta înainte de a cumpăra

Asociația recomandă consumatorilor să verifice informațiile de pe ambalaj, să compare valorile nutriționale și să evite produsele care conțin un număr mare de aditivi sau o cantitate ridicată de sare și grăsimi.

„Studiile noastre nu își propun să descurajeze consumul, ci să ajute cetățenii să facă alegeri informate. Un consum responsabil înseamnă sănătate pe termen lung”, a conchis Sorin Mierlea.