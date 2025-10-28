Primul studiu de Protecția Consumatorilor de Mezeluri
InfoCons a efectuat o analiză a etichetelor produselor de tip crenvurști de porc disponibile pe piața românească, pentru a evalua informațiile prezentate consumatorilor.
InfoCons – Protecția Consumatorilor aduce la cunoștința publicului detalii despre firmele care produc și distribuie crenvurștii de porc.
Studiul realizat a vizat produsele de tip crenvurști de porc comercializate de următorii producători și distribuitori:
-
Carrefour Romania SA
-
CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL
-
Kaufland România SCS
-
Lidl Discount SRL
-
METRO Cash&Carry România SRL
-
Selgros CASH & CARRY SRL
-
Auchan Romania SA
-
CIA ABOLIV SRL
-
GOODIES MEAT PRODUCTION S.R.L
-
REWE România SRL
Toți acești operatori au fost incluși în analiza etichetelor și informațiilor prezentate consumatorilor.
De asemenea, InfoCons anunță și care au fost produsele care au fost parte ale acestui studiu:
-
Cremwurști cu carne de porc ARO – METRO Cash&Carry România SRL
-
Crenvurști din carne de porc Auchan – SC Auchan Romania SA
-
Crenvurști cu carne de porc Auchan – SC Auchan Romania SA
-
Crenvurști din carne de porc Carrefour Classic – Carrefour Romania SA
-
Cârnați polonezi Carrefour Classic – Carrefour Romania SA
-
Crenvurști din carne de porc Casa Gustului – REWE România SRL
-
Crenvurști polonezi Casa Gustului – REWE România SRL
-
Crenvurști de porc Dulano – Lidl Discount SRL (Wolf GmbH)
-
Crenvurști de porc 93% carne PIKOK – Lidl Discount SRL
-
Crenvurști polonezi 90% carne PIKOK – Lidl Discount SRL
-
Cremwurști porc kg SELGROS – Selgros CASH & CARRY SRL
-
Crenvurști din carne de porc fierți și afumați Vreau din România – Kaufland România SCS
Rezultatele studiului Info Cons
Produsele analizate au greutăți cuprinse între 250 și 877 grame, evidențiind o varietate semnificativă pentru consumatori.
Toate produsele au declarat clar tipul și procentul cărnii folosite:
-
91,67% dintre crenvurști conțin carne de porc ca ingredient principal, cu un procent între 80% și 93%;
-
8,33% utilizează carne separată mecanic de pasăre, în proporții între 35% și 55%.
Numărul de E-uri / aditivi prezenți în aceste produse variază de la 0 la 7:
-
8,33% dintre produse conțin 7 E-uri;
-
8,33% conțin 6 E-uri;
-
16,66% conțin 4 E-uri;
-
33,33% conțin 3 E-uri;
-
25% conțin 2 E-uri;
-
8,33% nu conțin deloc aditivi alimentari.
Datele nutriționale ale produselor tip crenvurști de porc incluse în studiu, valorile fiind raportate la 100 g produs:
-
Valoare energetică: între 180 și 300 kcal.
-
Grăsimi totale: între 11,3 g și 27 g, din care acizi grași saturați între 4,1 g și 12 g.
-
Proteine: între 11 g și 15,1 g.
-
Glucide: între 0,5 g și 4,4 g, iar zaharurile din acestea între 0,1 g și 2,1 g.
-
Sare: între 1,23 g și 2,59 g.