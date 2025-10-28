InfoCons a efectuat o analiză a etichetelor produselor de tip crenvurști de porc disponibile pe piața românească, pentru a evalua informațiile prezentate consumatorilor.

InfoCons – Protecția Consumatorilor aduce la cunoștința publicului detalii despre firmele care produc și distribuie crenvurștii de porc.

Studiul realizat a vizat produsele de tip crenvurști de porc comercializate de următorii producători și distribuitori:

Carrefour Romania SA

CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL

Kaufland România SCS

Lidl Discount SRL

METRO Cash&Carry România SRL

Selgros CASH & CARRY SRL

Auchan Romania SA

CIA ABOLIV SRL

GOODIES MEAT PRODUCTION S.R.L

REWE România SRL

Toți acești operatori au fost incluși în analiza etichetelor și informațiilor prezentate consumatorilor.

De asemenea, InfoCons anunță și care au fost produsele care au fost parte ale acestui studiu:

Cremwurști cu carne de porc ARO – METRO Cash&Carry România SRL

Crenvurști din carne de porc Auchan – SC Auchan Romania SA

Crenvurști cu carne de porc Auchan – SC Auchan Romania SA

Crenvurști din carne de porc Carrefour Classic – Carrefour Romania SA

Cârnați polonezi Carrefour Classic – Carrefour Romania SA

Crenvurști din carne de porc Casa Gustului – REWE România SRL

Crenvurști polonezi Casa Gustului – REWE România SRL

Crenvurști de porc Dulano – Lidl Discount SRL (Wolf GmbH)

Crenvurști de porc 93% carne PIKOK – Lidl Discount SRL

Crenvurști polonezi 90% carne PIKOK – Lidl Discount SRL

Cremwurști porc kg SELGROS – Selgros CASH & CARRY SRL

Crenvurști din carne de porc fierți și afumați Vreau din România – Kaufland România SCS

Produsele analizate au greutăți cuprinse între 250 și 877 grame, evidențiind o varietate semnificativă pentru consumatori.

Toate produsele au declarat clar tipul și procentul cărnii folosite:

91,67% dintre crenvurști conțin carne de porc ca ingredient principal, cu un procent între 80% și 93%;

8,33% utilizează carne separată mecanic de pasăre, în proporții între 35% și 55%.

Numărul de E-uri / aditivi prezenți în aceste produse variază de la 0 la 7:

8,33% dintre produse conțin 7 E-uri;

8,33% conțin 6 E-uri;

16,66% conțin 4 E-uri;

33,33% conțin 3 E-uri;

25% conțin 2 E-uri;

8,33% nu conțin deloc aditivi alimentari.

Datele nutriționale ale produselor tip crenvurști de porc incluse în studiu, valorile fiind raportate la 100 g produs: