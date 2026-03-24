Deși sunt percepuți ca o alternativă similară crenvurștilor clasici, produsul nu conține carne, ci este format din batoane vegetale pe bază de proteine din grâu, mazăre și soia. Practic, acești crenvurști sunt realizați dintr-un amestec de ingrediente vegetale și aditivi care le oferă textura și gustul specifice unui produs de acest tip.

Lista ingredientelor este una detaliată și începe cu apă și ulei de floarea-soarelui, la care se adaugă amidon din cartofi și mai mulți agenți de îngroșare, printre care caragenan, celuloză și metilceluloză.

În compoziție mai apar fibre de citrice și proteine vegetale în proporții precise: 3,6% proteine din grâu, care conțin gluten, 2,2% proteine din mazăre și 1,8% proteine din soia.

Pe lângă acestea, produsul conține un amestec de condimente format din usturoi, ghimbir, ceapă, nucșoară și sfeclă, dar și zahăr, extract de drojdie, sare iodată și arome. În compoziție este inclus și un corector de aciditate, respectiv oțet tamponat.

De asemenea, crenvurștii au o membrană artificială comestibilă, realizată cu stabilizatori precum alginatul de sodiu și clorura de calciu.

Eticheta produsului mai arată că acesta poate conține urme de muștar și fructe cu coajă lemnoasă, ceea ce înseamnă că persoanele cu alergii trebuie să fie atente înainte de consum. În același timp, membrana în care sunt introduși crenvurștii este realizată din alge marine.

La temperaturi ridicate, aceasta se poate umfla, însă este vorba despre o reacție naturală a membranei și nu afectează gustul sau calitatea produsului.

Crenvurștii de post de la Carrefour rămân o variantă preferată de mulți români în perioada postului. Eticheta arată că produsul este unul complet vegetal, realizat din proteine din grâu, mazăre și soia, împreună cu o serie de ingrediente care îi oferă textura și aroma specifice.

Produsele de post sunt concepute pentru a înlocui alimentele de origine animală, fiind realizate exclusiv din ingrediente vegetale.

În mod tradițional, postul presupune consumul de legume, fructe, cereale și leguminoase, însă oferta din magazine s-a diversificat considerabil în ultimii ani, incluzând alternative precum mezeluri vegetale, brânzeturi vegane sau deserturi fără lapte și ouă.