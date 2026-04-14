Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a explicat, pe baza controalelor făcute în fabrici, cum se produc mezelurile și a atras atenția că există diferențe mari între produsele din magazine și cele naturale. El a spus că multe produse care sunt vândute ca fiind „naturale” conțin, de fapt, apă, sare și aditivi, folosiți pentru a le face să țină mai mult și să aibă o anumită textură. Piedone a explicat că diferențele dintre produsele industriale și cele artizanale se văd și în timp.

Piedone a povestit la „România Exclusiv” că a fost în fabrici și la producători mari ca să vadă cum se face parizerul și cum este procesată carnea. El a observat că bucățile de carne sunt injectate cu diverse soluții permise legal, dar care le fac mai puțin naturale. Acestea conțin sare, apă și aditivi care ajută și la conservare.

El a sugerat că, dacă se compară o felie de produs bio autentic de la un producător local cu una din magazin, se vede diferența: produsul bio se strică mai repede, în timp ce cel din magazin rezistă mai mult, elimină apă și sare și are un gust diferit. A mai spus că și procesul de afumare este adesea artificial.

În același timp, a adus vorba și despre alte alimente, cum ar fi merele din supermarket. A explicat că aspectul lor perfect nu înseamnă neapărat că sunt naturale. El a spus că a testat unele mere în cuptorul cu microunde și a observat că cele din import devin albe și li se desprinde un strat de ceară, iar unele ar fi chiar colorate. Totuși, Piedone a precizat că acest lucru nu înseamnă că sunt toxice, ci doar că pot păcăli la aspect.

„Am fost prin fabrici și la mari producători de mezeluri, să văd cum se face parizerul, cum se procesează carnea… Mușchiul file de porc, un mușchi normal nu este mare, este mic. Sunt injectate, sunt soluții legale, dar nu mai vorbim de natural. Se pun sare, apă, aditivi alimentari, care îl și conservă. Lăsați o felie, dacă luați de la un producător local cu produse bio autentice, tăiați o felie de aceea și una din magazin. Cel bio se strică, cel din magazin rezistă, curge apa din ele, iese sarea din el și are cu totul alt gust. Plus cu ce se afumă, fum rece, cald, dar toate sunt artificiale. Le-am pus în cuptorul cu microunde, iar cele din import devin albe și cade toată ceara, efectiv unele sunt și vopsite cu colorant alimentar. Nu înseamnă că este otravă, dar înșală ochiul”, a dezvăluit Piedone la „România Exclusiv”.