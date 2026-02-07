Parizerul este adesea asociat cu categoria mezelurilor procesate, însă nu toate produsele de acest tip au același profil nutrițional, iar diferențele apar clar la nivelul ingredientelor și al procesării. Potrivit explicațiilor oferite de Mihaela Bilic, evaluarea unui parizer trebuie făcută cu atenție, fără generalizări, pornind de la eticheta produsului și de la proporția reală de carne.

În prezent, majoritatea mezelurilor din comerț sunt considerate procesate sau chiar ultra-procesate, rezultat al unor procedee tehnologice complexe. Acestea pot duce la un aport ridicat de calorii, grăsimi de calitate slabă, zaharuri adăugate și cantități mari de sare, în timp ce valoarea nutrițională rămâne scăzută. Tocmai de aceea, consumul frecvent și necontrolat este descurajat de specialiști.

Cu toate acestea, există și produse care se încadrează într-o zonă mai sigură din punct de vedere alimentar. Așa-numitele produse cu „etichetă curată” sunt realizate cu un număr redus de ingrediente și fără adaosuri inutile, iar acestea pot reprezenta o alternativă mai echilibrată pentru consumatori. În această categorie pot intra și anumite tipuri de parizer, disponibile inclusiv în supermarketurile mari din România.

Mihaela Bilic subliniază că alegerea corectă nu ține de brand sau de ambalaj, ci de conținutul real al produsului. Citirea atentă a listei de ingrediente devine esențială pentru oricine dorește să includă ocazional astfel de alimente în dietă.

În analiza sa, Mihaela Bilic nu indică un anumit producător, ci descrie caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească un parizer pentru a fi considerat o alegere acceptabilă. Accentul este pus pe simplitatea rețetei și pe apropierea acesteia de prepararea tradițională, realizată în gospodărie.

Un prim criteriu important este procentul de carne. Un parizer cu un conținut de peste 80–90% carne este considerat net superior variantelor care folosesc cantități mari de amidon, apă sau proteine vegetale. De asemenea, prezența zaharurilor trebuie să fie minimă, iar potențiatorii de aromă să lipsească sau să fie în cantități foarte mici.

Din punct de vedere nutrițional, parizerul este încadrat în categoria mezelurilor fierte, ceea ce îl diferențiază de salamul crud-uscat sau alte produse maturate. Acest aspect îl face, în general, mai sărac în grăsimi, în special în grăsimi saturate, dacă este realizat corect.

Tocmai acest tip de procesare explică de ce unele variante pot fi integrate ocazional într-o alimentație echilibrată.

Nutriționistul recomandă, de asemenea, orientarea către produse care se apropie de categoriile A sau B din sistemul Nutri-Score. Acestea sunt caracterizate printr-un conținut mai redus de sare și grăsimi saturate, fără a compromite calitatea proteinelor.

Astfel de informații sunt disponibile pe etichetă și pot ghida consumatorii în alegeri mai conștiente.

Pe rafturile supermarketurilor din România pot fi identificate astfel de produse, însă ele necesită atenție și comparație. Recomandarea generală este ca parizerul să fie consumat cu moderație, ales informat și integrat într-un context alimentar variat, fără a deveni un aliment de bază zilnic.