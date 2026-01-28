Salata la pungă a devenit, pentru mulți români, soluția rapidă atunci când foamea e mare și timpul scurt. O alegere aparent sănătoasă din magazin, promovată ca fiind „spălată și gata de consum”, ajunge direct din ambalaj în farfurie. Numai că realitatea din laborator spune o cu totul altă poveste.

Mai multe probe de salată ambalată, cumpărate din supermarketuri, au fost analizate, iar rezultatele sunt îngrijorătoare: toate erau contaminate cu enterobacterii, un grup de bacterii care pot provoca afecțiuni digestive grave și, în unele cazuri, pot duce la spitalizare de urgență.

Analizele efectuate arată o contaminare ridicată cu bacterii din clasa enterobacteriaceelor. Potrivit specialiștilor, acest tip de contaminare indică, de regulă, contact cu solul sau materii fecale, surse frecvente fiind apa de irigații, manipularea necorespunzătoare sau lipsa igienei în procesul de recoltare și ambalare, transmite Antena 1.

„Pentru salatele gata pregătite nu există o valoare-limită clar stabilită. În schimb, pentru un sandviș, limita admisă este de maximum cinci enterobacterii pe gram. În cazul salatei analizate, vorbim de valori de aproximativ o mie de ori mai mari”, explică Alexandru Cîrîc, director al Institutului de Cercetări Alimentare.

Cu alte cuvinte, un aliment considerat „ușor și sănătos” poate conține o încărcătură bacteriană mult peste nivelul acceptat pentru alte produse consumate zilnic.

Contaminarea poate apărea în orice etapă a lanțului alimentar. De la recoltarea frunzelor, manipularea lor de către muncitori, până la ambalare și transport, fiecare pas reprezintă un potențial risc.

„Este un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor. Vorbim de umiditate, frunze tăiate, nutrienți eliberați natural și depozitare în atmosferă modificată. Toate acestea favorizează multiplicarea microorganismelor”, avertizează medicul nutriționist Anca Hâncu.

Prezența insectelor, a păsărilor sau a animalelor în zonele agricole contribuie, de asemenea, la contaminarea frunzelor, iar spălarea industrială nu garantează eliminarea completă a bacteriilor.

Cercetări internaționale arată că salatele ambalate creează condiții ideale pentru dezvoltarea bacteriilor precum Salmonella sau Listeria. Mediul umed, combinat cu sucurile eliberate de frunzele tocate, accelerează procesul de multiplicare.

Specialiștii avertizează că o contaminare inițială cu doar 100 de bacterii de Salmonella poate crește de o mie de ori în numai cinci zile, chiar și atunci când produsul este păstrat la frigider.

Simptomele pot varia de la febră, crampe abdominale și diaree, până la bacteriemie, septicemie sau insuficiență renală. În cazul listeriozei, riscul poate ajunge, în situații extreme, chiar la deces.

În ciuda mesajelor de pe ambalaj, specialiștii recomandă prudență maximă.

„Chiar dacă pe pungă scrie că salata este spălată și gata de consum, este esențial să o spălăm din nou”, subliniază Alexandru Cîrîc.

Spălarea trebuie făcută corect: sub jet de apă, într-o strecurătoare, nu prin înmuiere într-un bol, deoarece astfel bacteriile se pot răspândi de pe o frunză pe întreaga salată.

Consumatorii sunt sfătuiți să verifice atent data de expirare și aspectul ambalajului. O pungă umflată indică dezvoltarea bacteriilor și trebuie evitată din start. De asemenea, ustensilele folosite pentru salată nu trebuie să intre în contact cu cele utilizate pentru carne crudă, ouă sau alte alimente cu risc microbiologic.

Salata rămâne un aliment valoros din punct de vedere nutrițional, dar varianta ambalată, gata de consum, nu este lipsită de pericole. Paza bună trece primejdia rea, avertizează specialiștii, mai ales atunci când riscul se află chiar în farfuria noastră.