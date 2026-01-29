PAN Europe, o coaliție de ONG-uri care se opun utilizării pesticidelor, a analizat aproximativ 60 de mere cumpărate aleatoriu din 13 țări europene, printre care Franța, Spania, Italia și Polonia. Rezultatele arată că 85% dintre probe conțineau mai multe reziduuri de pesticide, iar în unele cazuri au fost identificate până la șapte substanțe diferite în același fruct.

În 71% dintre probe au fost descoperite pesticide încadrate în categoria celor mai toxice din Uniunea Europeană, așa-numiții „candidați la înlocuire”, substanțe pe care autoritățile europene intenționează să le elimine treptat.

De asemenea, 64% dintre probe conțineau cel puțin un PFAS, cunoscut drept „poluant etern”, o clasă de substanțe extrem de persistente în mediu.

Reziduurile de pesticide sunt permise în Uniunea Europeană în anumite limite legale, însă PAN Europe avertizează asupra așa-numitului „efect de cocktail”, atunci când mai multe substanțe sunt prezente simultan în același produs. Reprezentanții organizației susțin că expunerea combinată nu este evaluată suficient de riguros.

Martin Dermine, unul dintre reprezentanții ONG-ului, a criticat modul în care Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară evaluează riscurile, arătând că pesticidele sunt analizate individual, nu ca amestec.

El afirmă că raportul arată clar că majoritatea merelor conțin mai multe reziduuri și că nu există suficiente date privind siguranța acestui tip de expunere, fiind menționate riscuri potențiale precum cancerul sau infertilitatea.

Potrivit PAN Europe, dacă aceste mere ar fi comercializate ca alimente procesate pentru bebeluși, 93% dintre mostre ar fi respinse, deoarece ar depăși limitele mult mai stricte impuse produselor destinate copiilor sub trei ani.

ONG-ul recomandă consumatorilor să opteze pentru mere organice sau, în cazul celor cultivate convențional, să le curețe înainte de consum. Merele se numără, alături de banane, printre cele mai consumate fructe din Europa și sunt, totodată, cele mai cultivate în Uniunea Europeană, în special în Polonia, Italia și Franța.

În același timp, ele se află printre fructele cel mai intens tratate cu pesticide, în principal pentru combaterea rapănului mărului, o boală fungică frecventă. Potrivit datelor citate în raport, peste jumătate din cele aproximativ 35 de tratamente fitosanitare aplicate anual sunt destinate combaterii acestei boli, ceea ce explică nivelul ridicat de reziduuri identificat în probele analizate.