Specialistul în protecția consumatorilor Paul Anghel a realizat o analiză comparativă între alimentele congelate și cele proaspete, evidențiind avantajele, dezavantajele, oportunitățile și riscurile fiecărei categorii.

Acesta a explicat pe Facebook că alimentele congelate au ca principale puncte forte durata lungă de păstrare, disponibilitatea pe tot parcursul anului indiferent de sezon, reducerea risipei alimentare, precum și menținerea unei mari părți din nutrienți datorită proceselor rapide de congelare. Ele sunt convenabile, fiind adesea porționate sau chiar pre-gătite.

În schimb, alimentele proaspete au fost prezentate ca având avantaje legate de gust, textură și aromă superioare, lipsa conservanților sau aditivilor și o valoare nutritivă maximă atunci când sunt consumate imediat. Totodată, acestea sunt percepute ca fiind mai naturale și mai sănătoase.

În ceea ce privește punctele slabe, specialistul a menționat că produsele congelate pot suferi pierderi de textură după decongelare, necesită consum energetic pentru păstrare și pot conține aditivi în cazul produselor procesate, iar o decongelare incorectă le poate afecta calitatea. Pe de altă parte, alimentele proaspete se alterează rapid, depind de sezon, pot genera risipă și necesită mai mult timp pentru curățare și preparare.

Referitor la oportunități, Paul Anghel a arătat că în cazul alimentelor congelate, tehnologiile moderne îmbunătățesc păstrarea nutrienților, iar cererea pentru produse rapide este în creștere, inclusiv pentru variante sănătoase și acces la produse exotice pe tot parcursul anului. În cazul alimentelor proaspete, acesta a evidențiat tendința globală spre alimentație sănătoasă și locală, dezvoltarea piețelor bio și „farm-to-table”, creșterea educației nutriționale și susținerea producătorilor locali.

„Analiză,

Congelat vs. Proaspăt

Puncte tari

Alimente congelate

* Durată lungă de păstrare (luni sau chiar ani)

* Disponibile tot anul, indiferent de sezon

* Reduc risipa alimentară

* Își păstrează o mare parte din nutrienți (congelare rapidă)

* Convenabile (gata porționate, uneori pre-gătite)

Alimente proaspete

* Gust, textură și aromă superioare

* Fără conservanți sau aditivi (în mod natural)

* Valoare nutritivă maximă (mai ales dacă sunt consumate imediat)

* Percepție mai „naturală” și sănătoasă

Puncte slabe

Alimente congelate

* Posibilă pierdere de textură (ex: legume moi după dezgheț)

* Necesită congelator și consum de energie

* Unele produse conțin aditivi sau sare (mai ales cele procesate)

* Decongelarea incorectă poate afecta calitatea

Alimente proaspete

* Se alterează rapid

* Depind de sezon (unele sunt greu de găsit)

* Pot genera risipă dacă nu sunt consumate la timp

* Necesită timp pentru curățare și preparare

Oportunități

Alimente congelate

* Tehnologii moderne de congelare (păstrare mai bună a nutrienților)

* Creșterea cererii pentru produse rapide și convenabile

* Posibilitatea de a avea acces la produse exotice tot anul

* Dezvoltarea produselor „healthy frozen”

Alimente proaspete

* Tendința globală spre alimentație sănătoasă și locală

* Creșterea piețelor bio și farm-to-table

* Educație nutrițională în creștere

* Susținerea producătorilor locali

Amenințări

Alimente congelate

* Percepția negativă („mai puțin sănătos”)

* Dependența de lanțul frigorific (transport, depozitare)

* Creșterea costurilor la energie

Alimente proaspete

* Schimbările climatice afectează producția

* Prețuri fluctuante în funcție de sezon

* Risc de contaminare sau alterare rapidă

* Transportul pe distanțe lungi poate reduce calitatea”, este mesajul lui Paul Anghel.

Contrar percepției generale, legumele congelate nu sunt inferioare celor proaspete. În numeroase situații, acestea au chiar o valoare nutritivă mai mare decât produsele proaspete care ajung târziu în magazine. Nutriționista Cassandra Burke ne explică faptul că degradarea nutrienților începe imediat după recoltare, iar procesul de transport, depozitare și expunere pe rafturi contribuie la pierderea vitaminelor și mineralelor.

Legumele destinate congelării sunt recoltate la momentul optim de maturitate și sunt procesate rapid, uneori la doar câteva ore după recoltare. Acest proces reduce semnificativ degradarea naturală și permite păstrarea nutrienților într-o formă stabilă deoarece aceștia sunt practic „sigilați” prin congelare.

Un alt avantaj important constă în accesibilitate și durabilitate. Legumele congelate au, de regulă, un preț mai redus și o durată de păstrare mult mai mare decât cele proaspete. În plus, acestea sunt deja curățate și porționate, ceea ce permite utilizarea directă, fără etape suplimentare de pregătire.

Dincolo de aspectul nutrițional, produsele congelate oferă și un beneficiu practic major: se păstrează luni întregi fără pierderi semnificative de calitate, spre deosebire de legumele proaspete care se alterează rapid, în câteva zile. De altfel, legume precum broccoli, spanacul sau mazărea rămân disponibile pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.