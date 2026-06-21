Mulți români fac această greșeală când aleg peștele. De ce produsul congelat poate fi alegerea mai bună

Produsele congelate sunt considerate de specialiști o alegere mai sigură și mai avantajoasă în cazul anumitor sortimente de pește. Recomandarea vine de la experți consultați de publicația americană EatingWell și vizează atât calitatea produsului, cât și siguranța alimentară. Potrivit acestora, unele specii de pește își păstrează mai bine proprietățile după congelare și pot prezenta un risc mai redus din punct de vedere alimentar. Somonul, tonul, codul și pollocul din Alaska se află pe lista exemplelor oferite de specialiști.

În cazul unor specii de pește, congelarea imediat după capturare poate reprezenta o soluție mai sigură și mai eficientă decât comercializarea produsului ca fiind proaspăt, potrivit experților consultați de revista americană EatingWell.

Specialiștii atrag atenția că procesul de congelare nu are doar rolul de a prelungi perioada de păstrare a produsului. În anumite situații, acesta contribuie și la reducerea riscului asociat unor paraziți care pot fi întâlniți în mediul marin.

Printre aceștia se numără Anisakis, un parazit care poate fi prezent la anumite specii și care reprezintă o preocupare pentru specialiștii în siguranță alimentară. Din acest motiv, congelarea este considerată o etapă importantă pentru anumite categorii de produse marine.

Referindu-se la acest aspect, bucătarul Isaac Bernal Carbajo a explicat rolul pe care îl are congelarea în cazul unor specii.

„La unele specii, congelarea joacă un rol important în siguranța alimentară. Congelarea ajută la reducerea riscului de paraziți, în special Anisakis”, a declarat acesta.

Potrivit publicației americane, multe produse congelate imediat după capturare ajung la consumatori într-o stare mai bună decât unele produse comercializate drept proaspete după perioade mai lungi de transport și depozitare.

Somonul se află printre produsele pentru care experții recomandă frecvent varianta congelată, mai ales în afara sezonului de pescuit. Potrivit acestora, congelarea rapidă permite păstrarea caracteristicilor specifice produsului recoltat în perioada optimă.

Specialiștii explică faptul că sezonul de captură pentru somon are loc, de regulă, între sfârșitul primăverii și începutul toamnei. Din acest motiv, produsul congelat poate reprezenta o alternativă mai bună pentru consumatorii care îl cumpără în alte perioade ale anului.

Comentând acest aspect, Heather Richie, vânzătoare de pește certificată din Irlanda, a explicat avantajele produsului congelat.

„Congelatul este singura modalitate de a mânca somon autentic de sezon de vârf în februarie”, a declarat aceasta.

Experții mai arată că păstrarea somonului în congelator permite consumatorilor să beneficieze pe tot parcursul anului de o sursă importantă de proteine și acizi grași Omega-3.

Printre recomandările specialiștilor se află și pollocul din Alaska, cunoscut și sub denumirea de pollock din Pacific. Această specie este apreciată pentru faptul că își păstrează foarte bine textura și proprietățile după decongelare.

„Acești pești albi slabi se congelează perfect și reprezintă secretul comerțului cu pește”, au explicat experții citați de EatingWell.

Tonul este un alt produs pentru care specialiștii recomandă congelarea rapidă. Potrivit acestora, procedura contribuie la menținerea calității și poate crește nivelul de siguranță alimentară.

„Congelarea rapidă ajută la păstrarea calității sale, îmbunătățind în același timp siguranța alimentară”, au precizat experții citați de sursă.

Publicația americană arată că tonul utilizat pentru sushi, sashimi sau alte preparate consumate crude este, de regulă, congelat înainte de comercializare. Specialiștii explică faptul că această practică este utilizată pentru reducerea riscului asociat paraziților.

Pe lista recomandărilor se află și codul, o specie care își păstrează foarte bine textura după decongelare.

„Codul se congelează excepțional de bine datorită structurii sale ferme și capacității sale de a-și păstra o mare parte din textură după ce este decongelat corespunzător”, au explicat experții.

În cazul creveților, specialiștii atrag atenția că multe produse comercializate ca fiind proaspete au fost congelate anterior imediat după capturare.

„Aproape toți sunt congelați pe mare și apoi dezghețați, așa că creveții «proaspeți» sunt doar creveți congelați mai vechi”, au arătat experții citați de publicația americană.

Aceștia explică faptul că procesarea și congelarea imediată după pescuire contribuie la păstrarea calității produsului. Din acest motiv, varianta congelată poate fi, în multe situații, mai apropiată de momentul capturării decât produsele expuse la raft drept proaspete.

Specialiștii recomandă ca produsele congelate să fie decongelate lent, în frigider, peste noapte. Dacă acest lucru nu este posibil, acestea pot fi introduse într-o pungă etanșă și plasate în apă rece, care trebuie schimbată la fiecare 30 de minute pentru reducerea riscului de contaminare alimentară.