Mulți români fac această greșeală înainte de culcare. Așa ajungi să fii obosit toată ziua

Dacă te trezești frecvent fără energie, problema nu este întotdeauna numărul de ore petrecute în pat. Specialiștii arată că anumite obiceiuri din rutina de seară pot afecta profund calitatea somnului și pot explica de ce ești permanent obosit în timpul zilei. Datele publicate în 2026 indică faptul că aproape jumătate dintre angajați se confruntă cu oboseală constantă, iar majoritatea își încheie programul de lucru într-o stare accentuată de epuizare. Cercetările arată că somnul profund și somnul REM sunt cele mai afectate de câteva comportamente aparent inofensive.

Starea de obosit resimțită încă de la primele ore ale dimineții este adesea asociată cu durata insuficientă a somnului, însă specialiștii susțin că problema este mult mai complexă. Calitatea odihnei joacă un rol esențial, iar degradarea etapelor profunde ale somnului poate avea efecte importante asupra nivelului de energie.

Potrivit datelor centralizate în rapoarte internaționale din 2026, 4,8 din 10 angajați declară că se confruntă cu oboseală constantă pe parcursul zilei. În același timp, 7 din 10 persoane afirmă că termină programul de lucru într-o stare de epuizare, iar doar 54,8% dintre adulți spun că se trezesc odihniți în majoritatea dimineților.

Instituții medicale precum Centers for Disease Control and Prevention recomandă adulților minimum șapte ore de somn pe noapte. Cu toate acestea, milioane de persoane care respectă această recomandare continuă să se confrunte cu lipsa energiei.

Explicația este legată de afectarea somnului profund și a somnului REM, două etape esențiale pentru refacerea organismului, consolidarea memoriei și recuperarea funcțiilor cognitive.

Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri care compromit odihna este consumul de cafea, ceai negru sau alte băuturi cu cofeină în a doua parte a zilei.

Mulți oameni consideră că nu există un risc dacă reușesc să adoarmă fără dificultăți după o cafea băută la ora 16:00 sau 17:00. În realitate, mecanismele biologice implicate sunt mult mai complexe. Cofeina blochează receptorii de adenozină, substanța responsabilă de acumularea senzației naturale de somn.

Datele farmacologice actualizate de Sleep Foundation arată că timpul mediu de înjumătățire al cofeinei este de patru până la șase ore. În funcție de metabolismul fiecărei persoane, eliminarea completă poate dura chiar și 12 ore.

Astfel, chiar dacă adormirea nu este afectată, prezența cofeinei în organism poate împiedica accesul creierului la fazele cele mai profunde ale somnului. Studiile clinice indică faptul că administrarea cofeinei cu până la șase ore înainte de culcare poate reduce timpul total de somn eficient cu peste o oră și poate diminua semnificativ proporția somnului profund.

Un alt factor major care explică de ce multe persoane se simt obosite a doua zi este utilizarea dispozitivelor digitale înainte de culcare.

Obiceiul de a naviga pe telefon, tabletă sau laptop în pat interferează direct cu ritmul circadian, mecanismul biologic care reglează ciclul somn-veghe. Cercetările analizate în raportul „Sleep Initiative Trends 2026”, realizat de Global Wellness Institute, au identificat o legătură directă între utilizarea tehnologiei înainte de somn și creșterea oboselii diurne.

Explicația este una fiziologică. Ecranele emit lumină albastră cu lungimi de undă scurte, percepută de creier ca un semnal că este încă zi. Informația transmisă de receptorii retinei către nucleul suprachiasmatic inhibă producția de melatonină, hormonul care pregătește organismul pentru somn.

Datele prezentate în aceste analize arată că o singură oră de expunere la ecrane în timpul serii poate întârzia secreția de melatonină cu peste 90 de minute. Rezultatul este un somn mai fragmentat și o recuperare insuficientă în prima parte a nopții.

Consumul de alcool înainte de culcare este adesea perceput ca o metodă de relaxare, însă specialiștii avertizează că efectele asupra somnului sunt negative.

Deși alcoolul produce inițial o stare de sedare și poate accelera adormirea, procesul de metabolizare care are loc pe parcursul nopții perturbă arhitectura normală a somnului.

Pe măsură ce organismul procesează alcoolul, apare o fază de stimulare secundară care favorizează microtrezirile repetate și creșterea ritmului cardiac în a doua parte a nopții. În multe cazuri, aceste întreruperi nu sunt conștientizate, însă reduc semnificativ calitatea odihnei.

Cel mai afectat este somnul REM, etapa esențială pentru procesarea emoțiilor, consolidarea memoriei și funcționarea optimă a creierului. Datele provenite din laboratoarele specializate în studiul somnului arată că inclusiv un consum moderat de alcool cu mai puțin de trei ore înainte de culcare poate reduce durata somnului REM cu 30-50%.

Această diminuare explică apariția senzației de „ceață mentală”, dificultățile de concentrare și starea persistentă de oboseală psihică resimțită în ziua următoare.

Specialiștii recomandă limitarea consumului de cofeină după ora 14:00, evitarea ecranelor cu cel puțin o oră înainte de culcare și eliminarea alcoolului din rutina de seară pentru a proteja mecanismele naturale care reglează somnul și recuperarea organismului.