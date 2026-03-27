Trecerea la ora de vară poate părea o simplă ajustare a ceasului, dar pentru organism reprezintă o schimbare semnificativă care afectează ritmul circadian, adică ceasul biologic intern.

Medicul chirurg cu competențe în somnologie, Oana Goidescu, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Buzău, explică efectele acestei tranziții și oferă sfaturi practice pentru adaptare.

„Trecerea la ora de vară, sau cel puţin impunerea acesteia şi schimbarea ei de două ori pe an, în martie şi în octombrie, a apărut din necesitatea de a creşte productivitatea, dar şi de a face economie la mijloacele de iluminat. Trecerea la ora de vară a fost introdusă pentru a profita cât mai mult de lumina solară. Pentru organism, însă, consecinţele nu sunt dintre cele mai bune, pentru că nu toţi funcţionăm la fel şi efectele nu sunt identice la toată lumea. Genetic, unii suntem obişnuiţi să ne trezim devreme, suntem mai «ciocârlii», iar impactul trecerii la ora de vară şi al dormitului cu 60 de minute mai puţin va fi mai mic comparativ cu cei care sunt «bufniţe» şi se culcă mai târziu”, explică medicul chirurg cu competenţe în somnologie Oana Goidescu.

Schimbarea orei poate provoca, în primele zile:

Oboseală accentuată;

Dificultăți de concentrare;

Tulburări de somn;

Stare generală de disconfort;

Iritabilitate și nervozitate crescută.

„Genetic, aceştia au tendinţa de a dormi mai mult dimineaţa. Dacă urmărim presa, vedem că în Franţa există o iniţiativă legislativă prin care se propune ca şcolile şi liceele să înceapă de la ora 9, tocmai pentru a respecta ritmul copiilor. În momentul în care îi obligăm să se trezească cu o oră mai devreme, impactul nu va fi unul favorabil”, afirmă medicul.

Ritmul circadian diferă de la o persoană la alta:

Persoanele matinale („ciocârlii”) se adaptează mai ușor;

Persoanele nocturne („bufnițe") resimt mai puternic efectele pierderii unei ore de somn.

Aceleași reguli se aplică și copiilor și adolescenților, care au nevoie de mai mult somn dimineața. Studiile internaționale arată că modificarea orei de începere a școlii poate influența performanța școlară și starea de sănătate a tinerilor.

Pe lângă oboseală și somnolență, trecerea la ora de vară poate:

Crește stresul cardiac și riscul de infarct sau accident vascular cerebral în prima săptămână;

Reduce temporar fertilitatea;

Afecta productivitatea și concentrarea la locul de muncă sau la școală.

Adaptarea completă a organismului durează între 1 și 3 săptămâni, în funcție de obiceiurile fiecărei persoane.

„Creşte stresul cardiac şi există un risc mai crescut, în prima săptămână, de infarct miocardic şi accident vascular cerebral. Unele studii arată că poate scădea inclusiv fertilitatea. Impactul acestei treceri la ora de vară este mai mare comparativ cu trecerea la ora de iarnă, când dormim cu o oră mai mult. Aceea este o schimbare mai uşor de acceptat. Aceasta este o trecere care ne încurcă”, afirmă medicul.

Medicul Oana Goidescu recomandă măsuri simple pentru a minimiza efectele trecerii la ora de vară: