Ora de vară 2026 în România. România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră.

La ora 03:00 dimineața, ora oficială devine 04:00, ceea ce înseamnă că această noapte va fi mai scurtă, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore.

Această ajustare marchează începutul perioadei de oră de vară, utilizată anual pentru a valorifica mai eficient lumina naturală.

Schimbarea orei produce o modificare directă în rutina zilnică:

se pierde o oră de somn în noaptea schimbării

serile devin mai luminoase pentru o perioadă mai lungă

diminețile pot părea mai întunecate în primele săptămâni

Deși pare o ajustare mică, efectele asupra organismului pot fi resimțite temporar, mai ales la persoanele sensibile la schimbări de program.

Scopul principal al trecerii la ora de vară este optimizarea utilizării luminii naturale. Ideea este ca activitățile zilnice să beneficieze de mai multă lumină seara, reducând astfel dependența de iluminatul artificial.

Un alt motiv important este eficiența energetică, chiar dacă impactul real al economiilor de energie este dezbătut la nivel european.

În Asia, schimbarea orei este aproape complet abandonată:

China

India

Japonia

Coreea de Sud

Indonezia

Thailanda

Vietnam

Filipine

Malaezia

Singapore

Arabia Saudită

Emiratele Arabe Unite

Qatar

Israel (are uneori reguli speciale, dar nu schimbare generală ca în Europa)

Majoritatea țărilor africane nu schimbă ora:

Egipt (în trecut a avut, dar nu mai este constant)

Africa de Sud

Nigeria

Kenya

Maroc (are ajustări speciale în Ramadan, dar nu DST clasic)

Algeria

Tunisia

Majoritatea nu mai schimbă ora:

Argentina

Brazilia (a renunțat la DST)

Peru

Colombia

Ecuador

Venezuela

Bolivia

În SUA, schimbarea orei există, dar nu peste tot: