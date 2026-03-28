Ora de vară 2026 în România. România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră.
La ora 03:00 dimineața, ora oficială devine 04:00, ceea ce înseamnă că această noapte va fi mai scurtă, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore.
Această ajustare marchează începutul perioadei de oră de vară, utilizată anual pentru a valorifica mai eficient lumina naturală.
Schimbarea orei produce o modificare directă în rutina zilnică:
- se pierde o oră de somn în noaptea schimbării
- serile devin mai luminoase pentru o perioadă mai lungă
- diminețile pot părea mai întunecate în primele săptămâni
Deși pare o ajustare mică, efectele asupra organismului pot fi resimțite temporar, mai ales la persoanele sensibile la schimbări de program.
Scopul principal al trecerii la ora de vară este optimizarea utilizării luminii naturale. Ideea este ca activitățile zilnice să beneficieze de mai multă lumină seara, reducând astfel dependența de iluminatul artificial.
Un alt motiv important este eficiența energetică, chiar dacă impactul real al economiilor de energie este dezbătut la nivel european.
Țările din lume unde ora de vară nu este folosită
În Asia, schimbarea orei este aproape complet abandonată:
- China
- India
- Japonia
- Coreea de Sud
- Indonezia
- Thailanda
- Vietnam
- Filipine
- Malaezia
- Singapore
- Arabia Saudită
- Emiratele Arabe Unite
- Qatar
- Israel (are uneori reguli speciale, dar nu schimbare generală ca în Europa)
Majoritatea țărilor africane nu schimbă ora:
- Egipt (în trecut a avut, dar nu mai este constant)
- Africa de Sud
- Nigeria
- Kenya
- Maroc (are ajustări speciale în Ramadan, dar nu DST clasic)
- Algeria
- Tunisia
Majoritatea nu mai schimbă ora:
- Argentina
- Brazilia (a renunțat la DST)
- Peru
- Colombia
- Ecuador
- Venezuela
- Bolivia
În SUA, schimbarea orei există, dar nu peste tot:
- Arizona (SUA) – nu schimbă ora (exceptând Navajo Nation)
- Hawaii (SUA) – nu schimbă ora
- Majoritatea Mexicului – nu mai folosește DST (cu excepții la graniță uneori)
