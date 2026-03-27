Premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-un interviu acordat pentru G4Media.ro, că Ministerul de Interne și Institutul de Statistică vor transmite datele despre câți angajați are fiecare localitate. Astfel, ministrul Dezvoltării va putea să spună săptămâna viitoare prefecților care va fi numărul maxim de angajați permis, iar prefecții vor informa apoi primăriile.

Bolojan a explicat că, în luna aprilie, primăriile care au mai mulți angajați decât limita nouă vor trebui să facă reduceri de personal. El a menționat că în administrația locală ar trebui să se reducă între 13.000 și 14.000 de posturi ocupate efectiv, fără a conta posturile vacante.

Bolojan a spus că toate ministerele au bugete mai mici pentru salarii și cheltuieli de personal, ca să fie obligate să reducă cheltuielile. Fiecare minister face în prezent un fel de audit al personalului și are diferite opțiuni: fie să reducă anumite sporuri dacă se poate, fie să reducă efectiv numărul de angajați.

„În aceste zile, Ministerul de Interne şi Institutul de Statistică ne comunică noile date cu cetăţenii fiecărei localităţi, în aşa fel încât ministrul Dezvoltării să poată comunica săptămâna viitoare prefecţilor şi aceştia fiecărei primării care este numărul maxim de angajaţi pe care îl pot avea. Deci, în cursul lunii aprilie, fiecare primărie din România care are un număr de angajaţi peste noua limită stabilită va trebui să facă o reducere de personal. Iar toate ministerele au bugete pentru cheltuieli de personal diminuate cu câteva procente care să le impună practic să facă reducerea de cheltuieli. Trebuie să facă acest lucru. Fiecare minister în momentul de faţă îşi face o formă de audit de personal şi au diferite posibilităţi; sau să reducă anumite sporuri dacă au această posibilitate, sau să reducă personalul”, a declarat Bolojan.

El a explicat că în prezent există o acțiune pentru a reorganiza cheltuielile cu personalul, astfel încât acestea să scadă. Premierul a spus că singura modalitate de a reduce deficitul – adică situația în care cheltuim mai mult decât avem – este nu doar să creștem veniturile statului prin impozite suplimentare, ci și să reducem cheltuielile.

Bolojan a adăugat că, dacă ministerele nu fac această reducere, nu vor mai avea buget suficient pentru salarii și alte cheltuieli de personal. El a menționat că nu va permite repetarea situației din prima jumătate a anului trecut, când cheltuielile de personal au fost planificate cu 5% mai mici, dar nu s-a redus nimic efectiv, iar unele costuri au fost chiar majorate, ceea ce a dus la o creștere de aproximativ 10% și la un deficit automat de 5%.

Potrivit lui, dacă se repetă aceleași greșeli, se vor irosi eforturile depuse până acum și resursele pe care le-au suportat cetățenii, ceea ce nu este acceptabil.