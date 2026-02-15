Pe 20 martie 2026, România va fi martoră la echinocțiul de primăvară, un eveniment astronomic care marchează începutul oficial al primăverii în emisfera nordică. Acest fenomen are un impact direct asupra duratei zilei și nopții și este un reper important în calendarul astronomic.

Echinocțiul de primăvară apare atunci când Soarele trece exact deasupra ecuatorului Pământului, egalând aproape perfect durata zilei cu cea a nopții. În acest moment, astrul traversează ecuatorul ceresc și intră în punctul numit punct vernal, semn că emisfera nordică primește mai multă lumină solară pe parcursul zilei.

Această poziție a Soarelui determină o aliniere temporară a luminii și întunericului la nivel global, fenomen care stabilește începutul primăverii astronomice.

La latitudinile medii ale României, aproximativ 45° nord, echinocțiul se observă astfel:

Răsăritul Soarelui are loc exact la est;

Apusul Soarelui se produce exact la vest;

Ziua și noaptea au aproape aceeași durată.

După această dată, durata zilei începe să crească treptat, în timp ce nopțile se scurtează, pregătind tranziția către solstițiul de vară și sezonul cald.

Echinocțiul nu are o dată fixă deoarece Poziția punctului vernal se schimbă ușor datorită precesiei axei Pământului. Calendarul gregorian ajustează aceste variații, menținând echinocțiul între 20 și 21 martie în fiecare an. Această corecție permite corelarea anotimpurilor astronomice cu cele civile, esențială pentru agricultură, meteorologie și studii climatice.

După echinocțiu, România va face trecerea la ora de vară, în noaptea de 28 spre 29 martie 2026. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră (ora 03:00 devine 04:00), ceea ce face ca zilele să pară mai lungi și să ofere mai multă lumină după-amiaza, un avantaj pentru activitățile în aer liber și pentru energia solară.

Echinocțiul de primăvară este mai mult decât un fenomen astronomic: