CFR Călători a transmis că trecerea la ora de vară nu va modifica mersul trenurilor aflat în vigoare, circulația urmând să se desfășoare conform orarului stabilit. Compania a precizat că trenurile vor circula după ora de iarnă până în noaptea de 28/29 martie, la ora 03:00, moment în care ora va deveni 04:00.

După acest interval, trenurile vor pleca potrivit graficelor din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară.

”Trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia se va efectua conform orarului prevăzut în mersul trenurilor. Trenurile operate de CFR Călători vor circula după ora actuală (de iarnă) până în noaptea de 28/29 martie a.c. la ora 03:00, care va deveni ora 04:00. După ora 04:00, trenurile vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară”, precizează, marţi, compania, într-un comunicat de presă.

CFR Călători a precizat că trenurile aflate în circulație după ora 03:00, care va deveni 04:00, își vor continua deplasarea până la stația de destinație. În situațiile în care orele de plecare se suprapun în intervalul 04:00–05:00, trenurile vor fi puse în circulație în funcție de rangul acestora.

”Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea la ora de vară se face în aceeaşi zi de duminică, 29 martie 2026, între staţiile de frontieră cu ţările vecine, trenurile vor circula după graficele din mersul de tren în vigoare”, a transmis compania.

România trece la ora de vară în ultimul weekend din martie 2026, o modificare care afectează programul zilnic al populației și modul în care este percepută lumina naturală pe parcursul zilei. În noaptea de 28 spre 29 martie, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 devine ora 04:00.

Trecerea la ora de vară are loc în fiecare an, în ultima duminică din luna martie. În 2026, schimbarea se produce în noaptea de sâmbătă spre duminică, când românii vor dormi cu o oră mai puțin. Această ajustare marchează începutul perioadei în care zilele par mai lungi datorită luminii naturale prelungite seara.

Schimbarea orei are ca scop principal utilizarea mai eficientă a luminii naturale. Prin mutarea ceasului înainte, se obține mai multă lumină în a doua parte a zilei, ceea ce poate contribui la reducerea consumului de energie electrică și la creșterea timpului petrecut în aer liber.

Deși durata reală a zilei nu se modifică, distribuția luminii se schimbă semnificativ. Diminețile devin mai întunecate pentru o perioadă, în timp ce serile sunt mai luminoase și mai lungi.