Trecerea efectivă la ora de vară va avea loc în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. În acest interval, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel încât ora 03:00 va deveni ora 04:00. Această ajustare marchează oficial debutul perioadei de vară în România din perspectiva timpului legal.

Această schimbare marchează începutul zilelor mai lungi și oferă mai multă lumină naturală seara, un aspect care influențează atât rutina zilnică, cât și activitățile în aer liber.

Potrivit Dr. Oana Cuzino (Medic Primar Geriatrie, Doctor în Științe Medicale), trecerea la ora de vară, deși pare o simplă ajustare de 60 de minute, poate avea efecte semnificative asupra sănătății.

Modificările care apar în organism nu sunt de neglijat deoarece ritmul circadian, responsabil pentru reglarea ciclurilor de somn, este perturbat și nu se ajustează imediat. În primele zile, mulți dintre noi pierdem între 40 și 50 de minute de somn, ceea ce face dificilă odihna suficientă, mai ales că seara ne este greu să adormim mai devreme.

Această perturbare a somnului poate duce la oboseală, iritabilitate și probleme de concentrare. Instabilitatea emoțională devine mai pronunțată, deoarece privarea de somn afectează amigdala, centrul emoțiilor din creier. Drept urmare, persoanele afectate tind să fie mai nervoase, nemulțumite și mai sensibile în primele zile după schimbarea orei. De asemenea, memoria și capacitatea de concentrare pot fi afectate temporar, până când organismul reușește să se adapteze.

Riscurile pentru sănătatea cardiovasculară sunt, de asemenea, reale. Studii arată că trecerea la ora de vară poate crește probabilitatea unui atac de cord sau a unui accident vascular cerebral, în special în primele zile și mai ales la persoanele cu afecțiuni cardiace preexistente. Pierderea unei ore de somn a fost asociată cu o creștere de aproximativ 25% a riscului de infarct miocardic și cu 8% a riscului unui AVC ischemic în primele două zile după schimbarea orei.

Sănătatea mintală poate fi afectată, de asemenea. Cercetări realizate în Germania au arătat că satisfacția vieții scade după trecerea la ora de vară, efectul fiind mai accentuat la persoanele cu program de muncă full-time. În plus, există o creștere a incidenței și gravității accidentelor la locul de muncă imediat după schimbarea orei, precum și a problemelor digestive, cum ar fi diareea, constipația sau aciditatea gastrică crescută.

Nu în ultimul rând, oboseala și scăderea atenției pot contribui la creșterea riscului de accidente rutiere, făcând primele zile după trecerea la ora de vară mai periculoase pentru participanții la trafic. Astfel, chiar dacă pare o ajustare minoră, impactul trecerii la ora de vară asupra sănătății nu trebuie subestimat.

Dacă te trezești încă în întuneric, este recomandat să aprinzi toate luminile din casă pentru a te dezmetici mai ușor. Pe măsură ce soarele răsare, ieși afară sau măcar pe balcon pentru a te expune razelor sale, ceea ce ajută organismul să se adapteze mai rapid la noul program. O plimbare matinală este ideală, aerul rece și lumina naturală oferindu-ți un plus de energie. Dacă nu ai timp pentru o plimbare completă, poți merge pe jos către serviciu sau să cobori cu o stație mai devreme din autobuz, continuând drumul printr-o scurtă plimbare.

Seara, încearcă să intri în dormitor mai devreme decât de obicei. În primele zile după trecerea la ora de vară, modifică ușor programul astfel încât să te întinzi în pat mai devreme, chiar dacă nu adormi imediat. Citește o carte sau urmărește un film: există șanse mari să adormi mai repede, iar chiar dacă nu adormi, corpul tău se va odihni. De asemenea, este recomandat să eviți cofeina după orele prânzului, cu câteva zile înainte și după schimbarea orei, pentru a nu avea probleme cu somnul nocturn.

Renunță temporar la somnul de la amiază dacă obișnuiești să dormi în timpul zilei, deoarece acest obicei poate afecta calitatea somnului seara. Trecerea la ora de vară poate fi obositoare și poate provoca confuzie sau epuizare în primele zile, însă organismul se adaptează de obicei în cel mult cinci zile. În această perioadă, este important să folosești toate strategiile disponibile pentru a-ți menține energia.

Alimentația sănătoasă, smoothie-urile și ceaiurile ajută la menținerea nivelului de energie pe parcursul zilei, iar activitatea fizică rămâne esențială, chiar dacă te simți obosit. Nu folosi oboseala drept scuză pentru a sări peste exerciții fizice sau vizitele la sala de sport. Dacă simptomele neplăcute persistă după o săptămână, este recomandat să consulți un medic, deoarece acestea ar putea fi semne ale unei probleme de sănătate de altă natură.

Pentru a reduce impactul negativ al trecerii la ora de vară, asigură-te că dormi suficient, evită consumul de cafea, alcool și nicotină înainte de culcare și menține o rutină regulată de exerciții fizice. În cazul în care simptomele persistă sau devin severe, consultă medicul pentru evaluare și tratament adecvat. Adaptarea corpului la ora de vară poate fi mai ușoară dacă respecți aceste recomandări și ai răbdare cu ritmul natural al organismului.