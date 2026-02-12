Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a anunțat că instituțiile statului încep să își dea seama că există o problemă serioasă legată de țara de origine a cărnii. El a explicat că acest fenomen a fost observat de multe ori atât în supermarketuri, cât și în magazinele tradiționale: carnea din România este amestecată cu cea din alte țări europene, iar consumatorii pot fi induși în eroare. A precizat că au fost făcute în repetate rânduri sesizări și chiar s-au aplicat sancțiuni pentru astfel de situații.

Acesta a arătat că românii sunt, în general, dispuși să plătească mai mult pentru produse românești autentice deoarece le consideră mai proaspete, mai gustoase și au mai multă încredere în producătorii locali.

Paul Anghel a considerat că instituții precum SICE, Ministerul Agriculturii, ANPC și ANSVSA ar trebui să lucreze împreună și să facă controale mai stricte, pentru că aceste probleme pot scăpa ușor de sub control. El a dat exemplul vitrinelor cu carne vrac, unde etichetele cu proveniența sunt rareori clare, chiar dacă o mare parte din carnea de porc de pe rafturi este importată. A adăugat că, deși producția internă a crescut în ultimii ani, importurile rămân mult mai mari decât producția locală.

Directorul ANPC a subliniat că nu este împotriva cărnii din alte țări, ci împotriva fraudei și a lipsei de transparență. A spus că oamenii au dreptul să știe exact ce cumpără și că este normal să se întrebe dacă un produs transportat mii de kilometri poate fi la fel de proaspăt ca unul din fermele din România.

„Instituțiile statului încep, să înțeleagă că există o problemă serioasă legată de proveniența(țara de origine). Este un fenomen pe care l-am observat de multe ori, atât în marile magazine, cât și în comerțul tradițional: amestecarea cărnii din România cu cea provenită din alte state europene, cu scopul de a induce în eroare consumatorii atrăgând atenția de nenumărate ori sau/și sancționând acest lucru. Este bine cunoscut faptul că românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru un produs românesc autentic. Motivele sunt simple și firești: prospețimea, gustul autentic și încrederea în producătorii locali. Consider că instituțiile precum SICE,Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor și ANSVSA ar trebui să inițieze acțiuni comune și controale mai riguroase, pentru că aceste situații pot scăpa ușor de sub control. De exemplu, dacă mergem la vitrinele cu carne vrac, rareori vedem etichete care să indice clar proveniența din țări precum Spania sau Danemarca, deși România importă aproximativ 60% din carnea de porc aflată la raft. În același timp, deși producția internă a crescut în ultimii ani, importurile continuă să depășească semnificativ producția locală. Nu sunt împotriva cărnii din alte țări. Sunt împotriva fraudei și a lipsei de transparență. Consumatorii au dreptul să știe exact ce cumpără. În plus, este firesc să ne întrebăm dacă un produs care parcurge mii de kilometri până ajunge pe raft poate avea aceeași prospețime precum unul provenit din fermele din România. Transparența și corectitudinea trebuie să fie priorități reale, nu doar declarații”, a scris Anghel pe contul său de Facebook.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis, totodată, că, în luna iubirii, operatorii economici ar trebui să ofere consumatorilor un cadou de neînlocuit: siguranța. Reprezentanții instituției au subliniat că informarea corectă a cumpărătorilor este esențială pentru protejarea acestora la achiziția de produse și servicii diverse, de la ciocolată și flori, până la bijuterii, cosmetice sau lenjerie intimă.

ANPC a recomandat verificarea ambalajelor, termenelor de expirare și ingredientelor la ciocolată, precum și starea și condițiile de păstrare ale florilor. În cazul bijuteriilor, consumatorii trebuie să solicite informații despre metale prețioase, certificate de garanție și autenticitate. Pentru vouchere cadou, produse cosmetice și textile, autoritatea a subliniat importanța achizițiilor din surse de încredere și atenția la etichete, prețuri și calitate.

ANPC a avertizat asupra riscurilor achiziționării produselor pentru adulți, serviciilor de masaj și folosirii cardurilor de cumpărături, insistând pe legalitate, autorizare și respectarea instrucțiunilor de utilizare. Reprezentanții instituției au subliniat că informarea corectă a consumatorilor echivalează cu siguranță.