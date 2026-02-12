Carnea românească este amestecată cu importuri. ANPC cere instituțiilor să controleze mai strict proveniența
Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a anunțat că instituțiile statului încep să își dea seama că există o problemă serioasă legată de țara de origine a cărnii. El a explicat că acest fenomen a fost observat de multe ori atât în supermarketuri, cât și în magazinele tradiționale: carnea din România este amestecată cu cea din alte țări europene, iar consumatorii pot fi induși în eroare. A precizat că au fost făcute în repetate rânduri sesizări și chiar s-au aplicat sancțiuni pentru astfel de situații.
Acesta a arătat că românii sunt, în general, dispuși să plătească mai mult pentru produse românești autentice deoarece le consideră mai proaspete, mai gustoase și au mai multă încredere în producătorii locali.
Paul Anghel a considerat că instituții precum SICE, Ministerul Agriculturii, ANPC și ANSVSA ar trebui să lucreze împreună și să facă controale mai stricte, pentru că aceste probleme pot scăpa ușor de sub control. El a dat exemplul vitrinelor cu carne vrac, unde etichetele cu proveniența sunt rareori clare, chiar dacă o mare parte din carnea de porc de pe rafturi este importată. A adăugat că, deși producția internă a crescut în ultimii ani, importurile rămân mult mai mari decât producția locală.
Directorul ANPC a subliniat că nu este împotriva cărnii din alte țări, ci împotriva fraudei și a lipsei de transparență. A spus că oamenii au dreptul să știe exact ce cumpără și că este normal să se întrebe dacă un produs transportat mii de kilometri poate fi la fel de proaspăt ca unul din fermele din România.
„Instituțiile statului încep, să înțeleagă că există o problemă serioasă legată de proveniența(țara de origine). Este un fenomen pe care l-am observat de multe ori, atât în marile magazine, cât și în comerțul tradițional: amestecarea cărnii din România cu cea provenită din alte state europene, cu scopul de a induce în eroare consumatorii atrăgând atenția de nenumărate ori sau/și sancționând acest lucru.
Este bine cunoscut faptul că românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru un produs românesc autentic. Motivele sunt simple și firești: prospețimea, gustul autentic și încrederea în producătorii locali.
Consider că instituțiile precum SICE,Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor și ANSVSA ar trebui să inițieze acțiuni comune și controale mai riguroase, pentru că aceste situații pot scăpa ușor de sub control. De exemplu, dacă mergem la vitrinele cu carne vrac, rareori vedem etichete care să indice clar proveniența din țări precum Spania sau Danemarca, deși România importă aproximativ 60% din carnea de porc aflată la raft. În același timp, deși producția internă a crescut în ultimii ani, importurile continuă să depășească semnificativ producția locală.
Nu sunt împotriva cărnii din alte țări. Sunt împotriva fraudei și a lipsei de transparență. Consumatorii au dreptul să știe exact ce cumpără. În plus, este firesc să ne întrebăm dacă un produs care parcurge mii de kilometri până ajunge pe raft poate avea aceeași prospețime precum unul provenit din fermele din România.
Transparența și corectitudinea trebuie să fie priorități reale, nu doar declarații”, a scris Anghel pe contul său de Facebook.
ANPC cere controale mai stricte în perioada Valentine’s Day. La ce trebuie să fie atenți românii când fac cumpărături pentru persoana iubită?
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis, totodată, că, în luna iubirii, operatorii economici ar trebui să ofere consumatorilor un cadou de neînlocuit: siguranța. Reprezentanții instituției au subliniat că informarea corectă a cumpărătorilor este esențială pentru protejarea acestora la achiziția de produse și servicii diverse, de la ciocolată și flori, până la bijuterii, cosmetice sau lenjerie intimă.
ANPC a recomandat verificarea ambalajelor, termenelor de expirare și ingredientelor la ciocolată, precum și starea și condițiile de păstrare ale florilor. În cazul bijuteriilor, consumatorii trebuie să solicite informații despre metale prețioase, certificate de garanție și autenticitate. Pentru vouchere cadou, produse cosmetice și textile, autoritatea a subliniat importanța achizițiilor din surse de încredere și atenția la etichete, prețuri și calitate.
ANPC a avertizat asupra riscurilor achiziționării produselor pentru adulți, serviciilor de masaj și folosirii cardurilor de cumpărături, insistând pe legalitate, autorizare și respectarea instrucțiunilor de utilizare. Reprezentanții instituției au subliniat că informarea corectă a consumatorilor echivalează cu siguranță.
„ANPC RECOMANDĂ OPERATORILOR ECONOMICI CA, ÎN LUNA IUBIRII,
SĂ OFERE CONSUMATORILOR UN CADOU DE NEÎNLOCUIT: SIGURANȚA ‼️ 💝
În luna iubirii, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor recomandă consumatorilor să acorde atenție următoarelor aspecte:
🍫 La achiziția CIOCOLATEI
✔️ Ambalajul festiv nu garantează calitatea produsului
✔️ Alegeți produse în care ingredientul principal este untul de cacao, nu grăsimile vegetale hidrogenate
✔️ Asigurați-vă că termenul de expirare este clar și vizibil înscris
✔️ Evitați produsele înghesuite în coșuri promoționale fără etichete vizibile
✔️ Ambalajul trebuie să fie intact, fără rupturi, urme de umezeală sau manipulare necorespunzătoare
✔️ Verificați mențiunile privind alergenii: lapte, soia, nuci, alune, gluten
🌹 La achiziția FLORILOR
✔️ Verificați starea florilor – acestea trebuie să fie proaspete
✔️ Evitați florile cu frunze uscate, petale ofilite sau tulpini deteriorate
✔️ Examinați ambalajul și condițiile de păstrare
✔️ Pentru florile tăiate, verificați dacă sunt puse în apă curată sau soluții nutritive
✔️ Prețul pe fir sau pe buchet trebuie afișat clar și vizibil
✔️ Cantitatea de flori din buchet trebuie să corespundă exact cu cea solicitată
💍 La achiziția BIJUTERIILOR
✔️ Verificați ca prețul să fie afișat clar și să includă TVA
✔️ Asigurați-vă că bijuteriile din metale prețioase poartă marca de titlu
✔️ Solicitați informații privind greutatea metalului prețios, fără ambalaj
✔️ Examinați bijuteria pentru zgârieturi, defecte de montură sau pietre slab fixate
✔️ Solicitați clarificări privind natura pietrelor
✔️ Solicitați certificat de garanție și, după caz, certificat de autenticitate
🎁 La achiziția de VOUCHERE CADOU
✔️ Achiziționați vouchere doar din surse de încredere
✔️ Asigurați-vă că voucherul corespunde nevoilor reale
✔️ Verificați perioada și condițiile de utilizare
✔️ Unele vouchere pot fi utilizate doar pentru anumite produse sau perioade
✔️ Informați-vă dacă voucherul poate fi utilizat împreună cu alte reduceri
💄 La achiziția PRODUSELOR COSMETICE
✔️ Produsele originale se comercializează doar prin lanțuri oficiale de distribuție
✔️ Prețurile neobișnuit de mici pot indica produse din surse neautorizate
✔️ Verificați numele producătorului sau al importatorului
✔️ Verificați data de minimă durabilitate sau simbolul PAO
✔️ Analizați cu atenție eticheta și avertismentele înscrise
✔️ Respectați indicațiile de utilizare pentru prevenirea riscurilor asupra sănătății
👙 La achiziția TEXTILELOR – LENJERIE INTIMĂ
✔️ Lenjeria intimă este produs de igienă personală și nu poate fi returnată dacă a fost desigilată sau purtată
✔️ Returul este posibil doar în cazul produselor defecte sau neconforme
✔️ Citiți eticheta privind compoziția materialului și instrucțiunile de întreținere
✔️ Prețurile neobișnuit de mici pot indica produse contrafăcute sau de calitate inferioară
✔️ Examinați calitatea materialului și a confecționării
✔️ Evitați produsele care prezintă mirosuri neplăcute, pete sau defecte vizibile de cusătură
🔞 La achiziția PRODUSELOR DESTINATE PERSOANELOR PESTE 18 ANI
✔️ Asigurați-vă că produsele sunt legale și corect etichetate
✔️ Achiziționați doar din surse autorizate
✔️ Respectați condițiile de păstrare indicate de producător
✔️ Atenție la alergii și sensibilități
✔️ Respectați doza și modul de utilizare
✔️ Verificați integritatea ambalajului și a sigiliului
💆 Privind SERVICIILE DE MASAJ
✔️ Apelați doar la centre și persoane autorizate
✔️ Asigurați-vă că personalul este calificat
✔️ Solicitați informații clare despre tipul de masaj, durată și preț
✔️ Orice cost suplimentar trebuie comunicat înainte de începerea serviciului
✔️ Spațiile și echipamentele trebuie să fie curate și igienizate
✔️ Cereți bon fiscal sau factură
💳 Privind utilizarea CARDURILOR DE CUMPĂRĂTURI
✔️ Folosiți cardul de cumpărături ca instrument de bugetare
✔️ Evitați retragerile de numerar de la bancomat
✔️ Atenție la comisioanele ridicate și la dobânda care se aplică imediat
✔️ Verificați ofertele de rate fără dobândă ale băncii
📍 Informarea corectă înseamnă siguranță”, au transmis reprezentanții ANPC.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.