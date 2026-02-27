Amenzi de peste 5,72 milioane lei după controalele ANPC la nivel național făcute săptămâna aceasta
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 23–27 februarie 2026, o amplă acțiune de control la nivel național, în urma căreia au fost verificați peste 1.900 de operatori economici.
Potrivit instituției, verificările au scos la iveală abateri semnificative, cu impact direct asupra sănătății consumatorilor, fiind constatate deficiențe majore privind siguranța produselor și informarea corectă a clienților.
În urma controalelor, comisarii ANPC au aplicat 1.209 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 5,72 milioane de lei, precum și 1.002 avertismente.
De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 178.000 de lei și oprirea temporară a vânzării unor produse în valoare de peste 2,77 milioane de lei.
Totodată, pentru 21 de operatori economici a fost decisă suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.
S-au găsit carne cu mucegai, produse expirate și spații neigienizate
Printre principalele neconformități identificate se numără comercializarea de produse de origine animală, în special carne, cu mucegai și depuneri mucilaginoase, precum și nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare pentru produsele cu grad ridicat de perisabilitate.
De asemenea, inspectorii au descoperit produse alimentare cu data limită de consum depășită.
Au fost semnalate și deficiențe de informare, precum lipsa traducerii în limba română a informațiilor de pe etichete.
În plus, au fost constatate probleme legate de utilizarea echipamentelor și ustensilelor uzate, cu depuneri de gheață, rugină și impurități, dar și folosirea unor spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar. În cazul produselor de origine vegetală, au fost identificate legume depreciate calitativ, cu urme de mucegai.
Reprezentanții ANPC au precizat că instituția va continua să monitorizeze piața pentru a proteja sănătatea consumatorilor și pentru a asigura respectarea legislației în domeniu.
Mesajul integral al Autorității pentru Protecția Consumatorilor
„🚨 Controale ANPC: Peste 1.900 de operatori verificați și amenzi de peste 5,72 milioane lei 🚨
În perioada 23–27 februarie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a derulat o amplă acțiune de control la nivel național, în cadrul căreia au fost verificați peste 1.900 de operatori economici.
🔍 Verificările au scos în evidență abateri semnificative, cu efect direct asupra sănătății consumatorilor ⚠️, relevând deficiențe majore în respectarea normelor referitoare la siguranța produselor și la asigurarea unei informări corecte a consumatorilor.
⚠️ În urma verificărilor, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate următoarele sancțiuni și măsuri:
- 1.209 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,72 milioane de lei 💰
- 1.002 de avertismente ‼️
- Oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 178.000 lei ❌
- Oprirea temporară de la comercializare a unor produse, în valoare de peste 2,77 milioane de lei ⏳
- Oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 operatori economici 🛑
⚠️ Principalele neconformități constatate:
- Produse de origine animală (carne) cu mucegai și depuneri mucilaginoase de culoare albă 🥩
- Nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne și produse din carne) 🌡️
- Comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită ⏰
- Deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română a informațiilor existente pe eticheta produsului 📄
- Utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu elemente lipsă, cu depuneri grosiere de gheață, rugină și impurități 🧽
- Utilizarea spațiilor/suprafețelor improprii din punct de vedere igienico-sanitar, depreciate, cu depuneri grosiere de impurități și reziduuri alimentare 🦠
- Produse de origine vegetală (legume) depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai 🥕🥦
📢 ANPC continuă să monitorizeze piața pentru a proteja sănătatea consumatorilor și respectarea legislației în domeniu”, este postarea de pe pagina de Facebook a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
