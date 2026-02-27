Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 23–27 februarie 2026, o amplă acțiune de control la nivel național, în urma căreia au fost verificați peste 1.900 de operatori economici.

Potrivit instituției, verificările au scos la iveală abateri semnificative, cu impact direct asupra sănătății consumatorilor, fiind constatate deficiențe majore privind siguranța produselor și informarea corectă a clienților.

În urma controalelor, comisarii ANPC au aplicat 1.209 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 5,72 milioane de lei, precum și 1.002 avertismente.

De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 178.000 de lei și oprirea temporară a vânzării unor produse în valoare de peste 2,77 milioane de lei.

Totodată, pentru 21 de operatori economici a fost decisă suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre principalele neconformități identificate se numără comercializarea de produse de origine animală, în special carne, cu mucegai și depuneri mucilaginoase, precum și nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare pentru produsele cu grad ridicat de perisabilitate.

De asemenea, inspectorii au descoperit produse alimentare cu data limită de consum depășită.

Au fost semnalate și deficiențe de informare, precum lipsa traducerii în limba română a informațiilor de pe etichete.

În plus, au fost constatate probleme legate de utilizarea echipamentelor și ustensilelor uzate, cu depuneri de gheață, rugină și impurități, dar și folosirea unor spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar. În cazul produselor de origine vegetală, au fost identificate legume depreciate calitativ, cu urme de mucegai.

Reprezentanții ANPC au precizat că instituția va continua să monitorizeze piața pentru a proteja sănătatea consumatorilor și pentru a asigura respectarea legislației în domeniu.