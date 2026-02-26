Acțiunile de control se înscriu în seria demersurilor inițiate în a doua jumătate a anului 2025, vizând intensificarea verificărilor și monitorizarea veniturilor realizate din transportul alternativ, cu scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale.

În urma controalelor, au fost dispuse și măsuri de confiscare a 55.303.296 lei în numerar, suspendarea activității pentru 4.910 autoturisme folosite în transport alternativ și măsuri asigurătorii asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și sumelor deținute de platformele de ridesharing, în valoare totală de 107.847.368 lei, pentru a preveni sustragerea sau ascunderea acestora.

În ceea ce privește cazurile grave, DGAF a finalizat investigațiile antifraudă pentru 11 societăți, întocmind sesizări penale pentru prejudicii totale de 126.418.722 lei, care vor fi investigate de organele de urmărire penală. Unul dintre cazuri implică un grup de trei societăți coordonate de aceeași persoană, care a intermediat activitatea a peste 250 de șoferi, nedeclarând veniturile obținute prin platformele digitale și folosind circuite financiare pentru a ascunde plățile și a evidenția TVA fictiv, cu un prejudiciu estimat la peste 44 de milioane de lei.

Într-un alt caz, o societate nu a înregistrat și declarat veniturile obținute din serviciile de transport alternativ operate prin peste 700 de autoturisme și nici veniturile salariale plătite șoferilor, cauzând un prejudiciu de peste 34 de milioane de lei.

De asemenea, administratorul unei singure firme a cauzat un prejudiciu de peste 21 milioane de lei, încasând pentru 164 de autoturisme peste 41 milioane de lei, convingând șoferii să presteze servicii fără forme legale de angajare și reținând un comision de 7% din sume. Administratorul a solicitat ulterior deschiderea procedurii de insolvență pentru a evita măsurile de executare.

ANAF a precizat că acțiunile de analiză de risc, monitorizare și control vor continua pentru operatorii cu risc fiscal major, utilizând instrumente digitale și date furnizate de platformele de ridesharing, conform legislației introduse în 2025.