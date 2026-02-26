Primăria Sectorului 6 și Metrorex analizează posibilitatea extinderii Magistralei M3 prin două variante distincte, pentru a răspunde cererii tot mai mari de transport rapid din zona de vest a Capitalei.

Potrivit primarului interimar Paul Moldovan, scopul acestor inițiative este creșterea capacității de transport cu metroul și acoperirea nevoilor de mobilitate în zonele supuse unei presiuni ridicate pe infrastructura rutieră a municipiului.

Una dintre variante prevede continuarea Magistralei M3 de la stația Preciziei spre centura feroviară București, în direcția Militari Residence și Domnești. Moldovan a explicat că în această opțiune sunt incluse parcări de tip park&ride la Pasajul Domnești și pe Drumul Radial 1, facilitând astfel accesul rapid al locuitorilor către metrou.

Cealaltă variantă analizată implică o extindere subterană de la stația Apusului până la Militari Residence (Chiajna), proiect mai complex și mai costisitor, dar considerat de primar „extrem de necesar” pentru mobilitatea Sectorului 6 și a zonei metropolitane.

Potrivit lui Moldovan, aceste proiecte, împreună cu viitoarea linie de tramvai de pe Prelungirea Ghencea, ar urma să ofere alternative rapide de transport de mare capacitate spre centrul Bucureștiului, reducând astfel dependența de autoturismele personale, diminuând traficul rutier și efectele negative asociate, precum poluarea sau stresul participanților la trafic.

„Acum ca s-au vărsat mărgelele, da, Primăria Sectorului 6 și Metrorex, respectiv Ministerul Transporturilor, lucrează la două variante de creștere a capacității de transport cu metroul în #Sectorul6 și de acoperire a nevoilor de mobilitate în zonele care pun o presiune foarte mare pe infrastructura rutieră a municipiului. Cele două inițiative vizează: – extinderea Magistralei M3 de la stația Preciziei spre centura feroviară București (zona de Vest), un proiect puțin mai simplu, spre 2 direcții – Militari Residence și Domnești. Avem parcări Park & Ride prevăzute și la Pasajul Domnești, și la Drumul Radial 1. – Extinderea prin subteran a Magistralei M3 de la Apusului spre Miliari Residence (Chiajna). Un proiect mai complex și mai costisitor, dar extrem de necesar pentru nevoile de mobilitate ale Sectorului 6 și zonei metropolitane. Acestea, împreună cu noua linie de tramvai din Prelungirea Ghencea, vor aduce alternative de transport rapid de mare capacitate spre centrul Bucureștiului, altele decât mașinile personale și, prin urmare, un trafic rutier mai redus, mai puțină poluare, nervi și alte efecte negative”, este mesajul postat de Paul Moldovan pe pagina sa de Facebook.

Metrorex, compania care administrează rețeaua de metrou din Capitală, urmărește construirea de stații chiar în zonele cu cea mai mare aglomerație, precum Militari Residence.

Mariana Miclăuș, directorul general al Metrorex, a confirmat că societatea se află încă în faza de elaborare a documentațiilor necesare constituirii obiectivului de investiții, scrie Arena Construcțiilor.

Documentațiile în curs de elaborare vizează segmentele Preciziei – Chiajna (3,3 km, două stații), Preciziei – Cartierul Latin/Bragadiru (4,36 km, două stații) și Păcii – Linia de Centură Vest (3,7 km, patru stații). Extinderea Magistralei 3 se înscrie în „Programul investițional de dezvoltare a infrastructurii de transport pentru perioada 2021–2030”, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1312/2021.

Miclăuș a precizat că în prezent se fac demersuri pentru identificarea sursei de finanțare a investiției, prioritatea de alocare a fondurilor fiind stabilită la nivel național de Ministerul Finanțelor și la nivel sectorial de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în limita resurselor disponibile.

Traseul final al extensiilor și amplasarea viitoarelor stații vor fi decise pe baza studiului de fezabilitate și a documentațiilor de urbanism, menționează directorul Metrorex.