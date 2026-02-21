Potrivit raportului de specialitate atașat proiectului, legislația în vigoare nu mai instituie obligația vizării periodice a acordului de funcționare. În aceste condiții, plata aferentă acestei proceduri nu ar mai avea temei legal, transmite Buletin de București.

În document se arată că menținerea în anexa la HCL Sector 6 nr. 285/12.12.2024 a unui tarif aferent vizei anuale contravine dispozițiilor Legii nr. 310/2024, deoarece presupune perceperea unei taxe pentru o procedură care nu mai este reglementată și nici obligatorie potrivit legislației naționale în vigoare.

Proiectul prevede și eliminarea taxei de eliberare a acordului de funcționare, în cuantum de 150 de lei. Măsura este justificată prin necesitatea prevenirii dublei taxări, atât la nivelul Primăriei Sectorului 6, cât și la nivelul Primăriei Municipiului București.

În același timp, documentul menționează că sectoarele nu au competența de a institui taxe suplimentare pentru un serviciu deja reglementat printr-un act normativ superior, iar modificarea propusă reprezintă o intrare în legalitate a tarifului.

În paralel cu acest proiect, Primăria Sectorului 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, a lansat o licitație publică pentru amenajarea unei noi zone comerciale pe Bulevardul Timișoara, la numerele 73–75.

Proiectul presupune demolarea construcțiilor existente pe amplasament, considerate necorespunzătoare din punct de vedere funcțional și urbanistic, ridicarea unor clădiri comerciale noi și modernizarea spațiului pietonal din zonă.

Potrivit documentației tehnice consultate de reporterii Buletin de București, proiectul pornește de la desființarea construcțiilor existente, iar terenul va fi reamenajat pentru a face loc unor clădiri comerciale de dimensiuni reduse, destinate unor magazine mici.

Valoarea totală estimată a contractului este de peste 1,7 milioane de lei fără TVA, iar suprafața totală de intervenție este de 1.823 de metri pătrați.

Amplasamentul se află în vecinătatea stației de autobuz și a stației de tramvai Frigocom.

În caietul de sarcini se arată că obiectivul proiectului este revitalizarea unei zone urbane cu potențial comercial, situată pe unul dintre bulevardele importante din Sectorul 6.