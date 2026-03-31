Primăria Sectorului 2 a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru modificarea unei hotărâri anterioare privind taxa de reabilitare termică.

Proiectul urmărește actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 432 din 28 noiembrie 2023 și aprobarea unui regulament care stabilește modul de instituire a taxei, precum și procedura de recuperare a sumelor avansate de autoritatea locală pentru lucrările de reabilitare termică.

Documentul prevede și reguli privind întocmirea dosarelor pentru categoriile de proprietari care, potrivit legii, sunt exceptate de la plata contribuției proprii.

Potrivit documentului, necesitatea modificării apare din solicitările venite din partea asociațiilor de proprietari, care au semnalat dificultăți legate de recuperarea cofinanțării.

În acest context, autoritățile propun schimbarea condițiilor de recuperare a taxei de reabilitare termică, stabilită la 10% din valoarea investiției, astfel încât impactul financiar imediat asupra beneficiarilor să fie redus.

Scopul este de a diminua presiunea asupra proprietarilor care trebuie să contribuie la lucrările de eficientizare energetică.

Pe termen lung, sumele avansate de administrația locală vor fi recuperate printr-o taxă specială de reabilitare termică, care va fi urmărită și încasată de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 2.

Recuperarea acestor sume se va face într-un termen de un an de la expirarea perioadei de grație, conform prevederilor din proiect.

Autoritățile estimează că această măsură va contribui la creșterea confortului locuitorilor, prin implementarea programelor de eficiență energetică și reducerea consumului de energie la nivelul locuințelor colective.

Documentația proiectului poate fi consultată atât online, pe site-ul Primăriei Sectorului 2, la secțiunea „Consiliul Local” – „Informare și consultare publică”, cât și fizic, la sediul instituției din strada Chiristigiilor nr. 11–13, Sector 2.

Proiectul de hotărâre poate fi descărcat din aceeași secțiune a site-ului, pentru analiză.

Cei interesați pot transmite propuneri, sugestii sau opinii până la data de 14 aprilie 2026, în format electronic, prin e-mail, la adresa dedicată dezbaterilor publice, prin poștă sau direct la registratura Primăriei Sectorului 2.

Depunerea fizică a documentelor se face la sediul instituției, în cadrul Serviciului Registratură, Relații cu Publicul, în intervalele orare stabilite: de luni până miercuri între 08:30 și 16:30, joi între 08:30 și 18:30, iar vineri între 08:30 și 14:00.

Autoritățile au arătat că, în cazul în care există solicitări din partea unor asociații sau instituții interesate, poate fi organizată și o dezbatere publică pe marginea proiectului.

