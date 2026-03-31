Românii care vor plăti impozit mai mare pe clădiri și terenuri. Primăria Sectorului 2 al Municipiului București informează cetățenii cu privire la lansarea procedurii de transparență decizională pentru un nou proiect de act normativ care vizează gestionarea și sancționarea imobilelor și terenurilor neîngrijite de pe raza administrativă a sectorului.

Inițiativa este derulată de Primăria Sectorului 2 în conformitate cu cadrul legal aplicabil transparenței decizionale și urmărește îmbunătățirea calității mediului urban.

Proiectul propune adoptarea unui Regulament privind supraimpozitarea clădirilor și terenurilor/curților neîngrijite, precum și stabilirea unor criterii clare de încadrare a acestora în categoria „neîngrijit”.

Sunt vizate:

clădiri degradate sau aflate în stare avansată de deteriorare;

construcții abandonate sau nefinalizate;

terenuri și curți neîntreținute corespunzător.

În urma verificărilor efectuate pe teren, a sesizărilor transmise de cetățeni și a autosesizărilor autorităților, au fost identificate numeroase imobile care afectează negativ imaginea urbană a Sectorului 2.

S-a constatat că aplicarea sancțiunilor contravenționale nu este întotdeauna suficientă pentru remedierea situațiilor, fiind necesare măsuri fiscale suplimentare cu efect de responsabilizare a proprietarilor.

Noua reglementare are ca obiectiv principal:

protejarea fondului construit și a patrimoniului imobiliar;

creșterea siguranței urbane;

reducerea degradării vizuale a spațiului public;

stimularea întreținerii proprietăților private;

creșterea atractivității investiționale și turistice în sector.

Măsura urmărește, de asemenea, consolidarea disciplinei urbanistice și responsabilizarea proprietarilor de imobile.

Documentația aferentă include proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, raportul de specialitate și anexa regulamentului propus. Aceste documente pot fi consultate pe site-ul oficial www.ps2.ro, în secțiunea „Consiliul Local – Informare și consultare publică”, precum și la sediul instituției din Str. Chiristigiilor nr. 11–13, Sector 2. Inițiativa este gestionată în cadrul procesului decizional al Consiliului Local Sector 2.

Cetățenii, organizațiile și instituțiile interesate pot transmite opinii și recomandări până la data de 09.04.2026 prin e-mail la adresa dezbateri.publice@ps2.ro, prin poștă la Str. Chiristigiilor nr. 11–13, Sector 2 sau prin depunere directă la Registratura instituției, în intervalul Luni–Miercuri, între orele 08:30–16:30. Toate propunerile vor fi analizate, iar nepreluarea acestora va fi motivată în scris. La cerere, poate fi organizată o dezbatere publică, în condițiile legii, la solicitarea unei asociații legal constituite sau a unei instituții publice.