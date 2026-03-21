Primăriile au intensificat controalele pentru clădirile aflate în stare avansată de degradare, iar măsurile vizează atât imobilele abandonate, cât și terenurile neîngrijite.

În București, sute de clădiri au fost deja incluse în această categorie. Într-un singur sector, aproape 400 de imobile și peste 60 de terenuri au fost supraimpozitate, în funcție de gradul de degradare.

Reprezentanții autorităților au explicat că evaluarea se face printr-un sistem de punctaj, în care sunt analizate elemente precum fațada, structura sau starea generală a clădirii. În urma acestui proces, se stabilește procentul de majorare a impozitului.

În unele cazuri, majorarea începe de la 100% și poate ajunge până la 500% pentru clădirile aflate într-o stare gravă de degradare.

Concret, un impozit anual de 1.000 de lei poate ajunge la 6.000 de lei, iar pentru imobilele cu taxe mai mari, de exemplu de 3.000 de lei, suma poate urca până la 18.000 de lei.

Autoritățile au transmis că această măsură este aplicată pentru a determina proprietarii să intervină și să efectueze lucrări de reabilitare.

Reprezentanții administrației locale au precizat pentru ProTV că scopul măsurii este de a obliga proprietarii să aducă imobilele la un nivel sigur. Evaluarea clădirilor este realizată de comisii, care stabilesc gradul de degradare și nivelul taxei.

Potrivit acestora, au fost identificate de-a lungul timpului sute de locații care au fost sancționate prin supraimpozitare.

„O comisie evaluează fațada respectivă și, în funcție de gradul de degradare, se punctează fiecare element. Se obține un total și, în funcție de acest total, se stabilește procentul de supraimpozitare. Au fost peste 650 de locații care au fost identificate și supraimpozitate de-a lungul timpului”, a declarat Iulian Ilie, director taxe și impozite locale Sector 3.

De asemenea, autoritățile au arătat că impozitul revine la nivelul normal imediat ce sunt constatate lucrările de remediere.

„Avem astăzi 367 de clădiri deja supraimpozitate, dar din constatările noastre avem mult mai multe care necesită această măsură. Este o măsură dură, dar este și o măsură prin care noi impunem lucrări absolut necesare. Impozitul se reduce imediat ce se constată remedierea deficiențelor”, a spus Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

Astfel de măsuri nu sunt aplicate doar în București. În Brăila și Galați, aproximativ 250 de clădiri au fost supraimpozitate cu până la 500%, după ce autoritățile au stabilit că acestea reprezintă un pericol pentru trecători.

În unele cazuri, proprietarii au intervenit după primirea somațiilor și au început lucrările necesare.

Supraimpozitarea se aplică și în cazul terenurilor neîngrijite, mai ales în situațiile în care există riscul dezvoltării ambroziei sau al altor probleme care pot afecta sănătatea publică.